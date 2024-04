Javier Tebas se 'mete' en la guerra de los Del Nido

Javier Tebas, en plena semana de la final de la Copa del Rey, ha visitado Sevilla para un acto en la Universidad CEU San Pablo. El máximo dirigente de LaLiga fue protagonista en una ponencia sobre el fútbol y la fe, en la que habló sobre temas religiosos y la importancia de esta en el deporte.

A la salida del acto, Tebas atendió a los medios de comunicación en el, ya, clásico canutazo tras sus intervenciones públicas. El presidente de LaLiga, al encontrarse en la ciudad hispalense, fue cuestionado por uno de sus equipos, el Sevilla. Los nervionenses no atraviesan un buen momento. Apeados de las competiciones europeas y la Copa del Rey, se han quedado con el único objetivo de amarrar la permanencia.

Su relación con el Sevilla... y los Del Nido

La lucha accionarial del Sevilla no se queda en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras la última Junta General Extrarodinaria, el club nervionense volvió a ser noticia a nivel nacional por el constante cara a cara entre José María del Nido Carrasco, presidente, y José María del Nido Benavente, expresidente y máximo accionista de la entidad.

Sobre ello habló Javier Tebas, quien defendió la economía del club, pero lamentó la delicada situación y, sobre todo, el enfrentamiento familiar: "Yo con José María del Nido Carrasco tengo una extraordinaria relación y con el Sevilla. Nosotros consideramos que la gestión económica es la correcta. Ha tenido la mala suerte de quedarse un año fuera de la Champions muy pronto, pero yo creo que las circunstancias volverán a su situación económica. Pero me duele más por la situación familiar que por el tema del Sevilla. Lo que duele cuando se postula un padre con un hijo, pues no me gusta. Me preocupa más eso que nada más".

Para cerrar el capítulo del Sevilla, el presidente de LaLiga no se olvidó de condenar los insultos racistas y xenófobos recibidos por Marcos Acuña y Quique Sánchez Flores en el duelo ante el Getafe. El Coliseum estará cerrado parcialmente y el club azulón ha recibido una sanción económica, algo que Tebas cree que "es lo que corresponde". "Seguiremos trabajando con todo en la lucha contra el racismo, los gritos homófobos y la intolerancia, como llevábamos muchos años trabajando. Vimos un momento en el que hay un repunte, que ocurre muchas veces en la vida, pero cuando hay repuntes tenemos que trabajar más y denunciar más sin tener miedo a las consecuencias de eso".