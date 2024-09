Jesús Navas, sobre alargar su sufrimiento: "Cada dos o tres días tengo sustos"

Sevilla/Tensión palpable antes, durante e incluso después del encuentro. Jesús Navas acabó visiblemente emocionado, roto llorando por su escudo desconsoladamente en la jornada 5, por una victoria en liga ante el Getafe. "Lo vivo más que nadie. La afición está sufriendo. Todos nosotros que somos de aquí, es duro, es difícil", respondió con los ojos vidriosos a la primera pregunta tras la victoria por la mínima (1-0) ante el conjunto azulón.

Suyo fue el gol, más de cinco años después de la última vez. "Le he pegado con todo, con la rabia de todo el sevillismo. Nos merecíamos una victoria. No hemos tenido esa fortuna en los partidos anteriores", exclamó.

"Llevo años jugando con esto -su lesión en la cadera-, intento darlo todo hasta que me aguante, y aportando. Creo que el trabajo de todos ha sido increíble". ¿Lo dejará en diciembre? Es un misterio, aunque su estado físico, cada vez más molesto le consume. "Los que están conmigo en el día a día saben mi situación. Dos días antes no podía andar, y el míster lo sabía. Estaba preocupado, me levanté por la mañana otra vez con ese dolor. Llevo con esta situación cuatro años, cada dos o tres días tengo ese susto. No puedo jugar con los niños. Cada día me levanto con la actitud de darle otra alegría a la afición".

El palaciego se estrenó este sábado como titular en la presente campaña, lo hizo desde extremo, como en sus orígenes. En el 67 dijo basta, y le tocó sufrir con los suyos desde el banquillo. "Desde fuera es más duro", dijo. Aunque recalcó y agradeció la actitud de sus compañeros por "haberlo dado todo por la camiseta"

Pese a la aliviadora victoria -primera de la temporada para el Sevilla- fue un día duro por las protestas de la afición en la previa y durante el encuentro. Es difícil abstraerse y se notó en cada uno de los futbolistas blanquirrojos, atenazados ante una atmósfera tan cargada. "La afición está con nosotros. Lo ha demostrado como nos ha llevado, estoy muy orgulloso de todos los jugadores", recalcó el capitán, ya leyenda del Sevilla FC.