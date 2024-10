Jesús Navas, ausencia antes de la Copa del Rey

Bajo el diluvio de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, el Sevilla ha ultimado esta mañana su preparación de cara al debut en la Copa del Rey. Dos sesiones ha tenido Xavi García Pimienta para afrontar una eliminatoria, a priori, sencilla ante un equipo de cuatro categorías inferior como es Las Rozas. Eso sí, el técnico catalán continúa descartando o acumulando ausencia para su expedición a la capital del país. Además de los lesionados Ejuke, Nyland, Badé, Nianzou, Suso y Saúl, se le sumó en el día de ayer la protección sobre Sambi Lokonga. Hoy el belga se ha vuelto a ausentar después de que reconociese Pimienta en una entrevista que le iban a dar descanso de cara a LaLiga: "Sambi Lokonga simplemente tiene una pequeña sobrecarga. El miércoles tengo previsto que no participe y preferimos cuidarlo para que llegue en plenas condiciones al partido del fin de semana", comentó el técnico catalán.

Jesús Navas, ausencia

Junto al belga, el otro jugador que se ha caído de la ecuación es Jesús Navas. El capitán del Sevilla no ha entrenado bajo la torrencial lluvia que ha acechado esta mañana a la ciudad deportiva hispalense. En una escueta lista de 18, apunta a que el palaciego no estará dentro de ella y se quedará en Sevilla recuperando fuerzas. Ya en Barcelona tuvo apenas un par de minutos que pareció más un regalo de cara a la hemeroteca y las estadísticas, y en un encuentro de segunda Copa del Rey donde el conjunto hispalense no debe sufrir, no apunta a ser el escenario indicado para el palaciego, aunque sea un encuentro menos en sus registros.

En estas sesiones con falta de jugadores del primer equipo volvieron a destacar las caras nuevas, las del Sevilla Atlético. Varios jugadores, los cuales hicieron la pretemporada con el primer equipo, han vuelto a ejercitarse con la primera plantilla hispalense como Alberto Collado, Manu Bueno, Ramón Martínez o Isra Domínguez, el extremo, como principal novedad ante la lesión de Mateo Mejía.