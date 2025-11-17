Jesús Navas ya tiene su foto con la selección en el estadio Jesús Navas

Jesús Navas, la leyenda sevillista que ha roto todos los récords habidos y por haber en la historia del club, ya tiene su foto con la selección española en el estadio que lleva su nombre.

El combinado nacional que dirige Luis de la Fuente se entrenó este lunes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con motivo del encuentro de mañana ante Turquía, que, por su condición de visitante, se ejercitaba en La Cartuja, y el palaciego estaba presente junto a la carretera de Utrera. Se da la circunstancia que la selección nacional absoluta se entrenaba en el estadio Jesús Navas, con lo que el ex capitán sevillista no dudó en sumarse a la foto de familia sobre el césped del estadio que lleva su nombre con los internacionales y el seleccionador.

Jesús Navas, que se retiró del fútbol en activo hace cerca de un año, el pasado 22 de diciembre, es historia del Sevilla, de la selección y del fútbol mundial. Es el jugador nervionense con más partidos oficiales y con más entorchados, el internacional y el goleador más veterano con España y el único futbolista del mundo que ha ganado tres títulos distintos a nivel de selección (Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones).

El ex capitán sevillista tuvo ocasión de charlar amigablemente con De La Fuente, quien lo rescató para la selección y le permitió ganar dos títulos más aparte del Mundial y la Eurocopa que conquistó con Del Bosque en 2010 y 2012. Con el riojano ganó Eurocoa y Liga de Naciones en 2023 y 2024.