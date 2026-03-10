Jesús Navas a Gudelj: “Es un ejemplo, que siga en la misma línea”

El Sevilla quiso rendir homenaje a Nemanja Gudelj con un programa emitido en los medios del club y desde el Ramón Sánchez-Pizjuán tras cumplir 250 encuentros con la camiseta sevillista ante el Rayo Vallecano y convertirse en el quinto jugador extranjero con más partidos en la historia del club. Muchos esperaban que el club anunciara su renovación o, por el contrario, su despedida, pero ninguna de ellas se produjo.

Al principio, Gudelj recordó que desde su llegada sintió al Sevilla como su casa: “Lo noté desde el primer día. La gente me hace sentir que estoy en casa. Todo el mundo en el club me lo hizo sentir desde el primer momento y siempre estaré agradecido. Siempre tuve la sensación de que iba a tener aquí una trayectoria larga y buena”.

El capitán recibió mensajes de compañeros como Munir o Dimitrovic, aunque uno de los más especiales fue el de Jesús Navas. El de Los Palacios y Villafranca le dijo que es “un ejemplo. "Para mí es un orgullo haber jugado con él. Ha tenido momentos difíciles y otros mejores que hemos disfrutado mucho, pero ha estado ahí siempre y es un digno capitán que ama al Sevilla. Quería estar con él aquí hoy”, añadió la leyenda de Nervión.

Sobre su futuro, ya que su contrato finaliza el 30 de junio, Gudelj señaló: “A por lo que queda, eso nunca se sabe”.

También recibió un mensaje para la plantilla actual, incluido Matías Almeyda, y señaló lo siguiente: “Me hace muy feliz y orgulloso ser capitán de esta familia. Yo por este grupo lo daré todo hasta mi último día aquí. Por el míster, el staff… Solo quiero darles las gracias y que aquí van a tener un soldado para siempre”. Uno de los mensajes que más le gustó fue el de Joan Jordán, que le dijo que es “historia del Sevilla”.

Para terminar, el futbolista serbio dejó su último mensaje: “Solo puedo estar agradecido al sevillismo y enseñar a los jóvenes que soñar no es prohibido”.