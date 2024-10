Jesús Navas, homenajeado con la selección española: “Era el único que sabía lo que era ganar”

Jesús Navas, el futbolista más laureado en la historia de la selección española, ha sido homenajeado esta tarde en Córdoba después de anunciar su retirada de ‘La Roja’ el pasado mes de septiembre. El capitán del Sevilla ha visitado la concentración de Luis de la Fuente para recibir, una vez más, el cariño de muchos de sus compañeros y recibir un último detalle por parte de la RFEF aprovechando su visita esta noche al Nuevo Arcángel. El palaciego, después de coronarse el pasado verano por segunda vez como campeón de Europa, en consonancia con su decisión de poner fin a su paso por el Sevilla y terminar su carrera deportiva, decidió también tras la Euro dar un paso al lado de forma definitiva con la selección española.

Aprovechando el parón internacional y que ‘La Roja’ se pasaba por Andalucía, Jesús Navas ha visitado a muchos de los que fueron sus últimos compañeros con la selección, entre ellos, al hombre que apostó porque fuese a Berlín, Luis de la Fuente. La leyenda sevillista ha recibido un bonito reconocimiento por parte de la selección con su camiseta enmarcada con el número total de internacionalidades, 56. La última, en aquellas semifinales de la Eurocopa cuando se midió a la Francia de Kylian Mbappé. Asimismo, junto a su camiseta, viene enmarcado los cuatro títulos que consiguió con ‘La Roja’: un Mundial, una Liga de las Naciones y dos Eurocopas. Un palmarés que le distingue como el más laureado de la historia de la selección española.

Los reconocimientos de Luis de la Fuente y Álvaro Morata

Luis de la Fuente, durante el acto de entrega, realizó un discurso junto al resto de la plantilla en el que agradeció a Jesús Navas por su entrega y esfuerzo: “Es un orgullo lo que representas para el fútbol español. Creo que es el sentir de todos los que estamos aquí, y queríamos internamente transmitirte ese orgullo de haber compartido tanto tiempo, de haber vivido esta experiencia, todo lo que hemos aprendido juntos. Así que, desde ese orgullo y esa emoción, un pequeño recuerdo”, recalcó el riojano.

El capitán de la selección española, y uno de los mejores aliados de Jesús Navas dentro de ‘La Roja’, Álvaro Morata, también tuvo unas palabras para el palaciego para los medios de la RFEF: “Muy bonito, el jugador con más títulos de la historia de la selección, se lo he dicho muchas veces a él en persona, que también era el único de esta generación que sabía lo que era ganar, nos ha enseñado, nos ha convencido también de que se podía ganar, y nosotros que le echamos muchísimo de menos”, remarcó el jugador del Milan.

Asimismo, Jesús Navas quiso agradecer el homenaje tanto a la RFEF como sus compañeros de la selección por el último adiós: “Muy feliz, muy contento por este homenaje, este recibimiento de los compañeros, del míster, la verdad que muy feliz de volver a verlos de nuevo, muy contento de estar aquí, es un orgullo poder estar aquí con la selección, de disfrutar de cada momento, y bueno, darle las gracias a todos. Se echa de menos mucho, es difícil, al final es tu vida, es el fútbol, y estar en la selección es lo máximo para mí, para un futbolista. He disfrutado al máximo, lo he defendido al máximo, y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido, y de hacer feliz a tanta gente. Dar las gracias siempre a todos, y de haber disfrutado tanto de la selección”, concluyó el jugador del Sevilla.