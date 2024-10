Jesús Navas, principal novedad en el entrenamiento del Sevilla

El Sevilla ha realizado esta mañana el tercer entrenamiento en la presente ventana del parón internacional. Xavi García Pimienta falto de efectivo, al tener hasta once hombres fuera de la capital andaluza por los compromisos internacionales, ha podido sólamente entrenar con once jugadores de campo. No obstante, el técnico catalán ha tenido una gran novedad esta mañana sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, la presencia del capitán del Sevilla Jesús Navas. El extremo palaciego, que no estuvo presente ni en el entrenamiento del martes ni tampoco en el del miércoles, se ha ejercitado junto al resto de grupo esta mañana en la sesión del primer equipo.

Única novedad en la sesión

Jesús Navas, en esta recta final de su carrera deportiva y, tras hacer un gran esfuerzo para llegar en las mejores condiciones posibles al derbi sevillano, tenía previsto gestionar las cargas de trabajo para llegar lo mejor posible al encuentro ante el Barcelona en Montjuic. El palaciego hoy ha pisado césped, dejando así su ‘despacho’ más habitual en los últimos meses, el gimnasio. Quien no ha entrenado todavía por sus molestias físicas es Isaac Romero. El delantero de Lebrija también fue uno de los efectivos que hizo un sobreesfuerzo para llegar al Sevilla-Betis del pasado domingo. La idea es que se reincorpore en los próximos días de cara al encuentro ante el Barcelona.

Tampoco han trabajado sobre el césped ni Djibril Sow, que realizó trabajo al margen el pasado martes sobre el césped, ni Saúl Ñíguez, que no tiene previsto volver hasta mediados de noviembre. Como en el día de ayer, tampoco se ha ejercitado con el primer equipo Stanis Idumbo, quien ha bajado con el Sevilla Atlético para, al menos, volver a coger ritmo de competición con el filial este fin de semana ante el Marbella fuera de casa. Una situación anómala esta temporada y que sí habían hecho otros jugadores en su situación como Mateo Mejía o Alberto Collado.