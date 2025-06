Jesús Navas vuelve a avisar en su documental: "Hay que ponerse las pilas"

Jesús Navas volvía a ser protagonista este martes con la presentación de un documental audiovisual dedicado a su carrera (Jesús Navas, sobran las palabras) que vio la luz en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La leyenda sevillista volvía a avisar sobre los errores cometidos y, sin meterse en profundidades –fiel a su filosofía– sí reconocía que hay cosas que cambiar y que lo pasó mal desde su despedida con la marcha del equipo hasta la salvación matemática tras ganar a Las Palmas en Nervión.

“La verdad es que muy especial (el día), muy bonito este documental y, bueno, a disfrutarlo. No me he relajado hasta hace un mes que nos hemos salvado. Los meses de después (de la retirada) han sido difíciles hasta que el equipo ha conseguido la salvación y esperemos que para el año que viene todo empiece mejor”, decía el internacional palaciego asediado de medios de comunicación que preguntaban lo de siempre. Entre otras cosas, qué va a hacer profesionalmente: “No tengo pensado todavía qué hacer. Quiero tener esa tranquilidad, pensarlo bien y ver en qué estoy”.

Sobre sus dolores en la cadera también repetía lo de siemore: “Era imposible, jugaba y al día siguiente ya no podía andar y ya era complicado. No poder jugar con los niños ya era muy difícil”.

Navas se refería a su sufrimiento desde fuera. “En la grada se pasa mucho peor, verlo desde fuera se ha hecho muy difícil y ha sido muy duro, hemos conseguido la salvación pero hay que ponerse las pilas para el año que viene. Espero que se inicie bien y se acierte. Sabemos que tenemos el apoyo de la afición, que siempre está con nosotros”, explicaba.

Por último, incidía en la necesidad de hacer un proyecto serio de cara al futuro y no se mojó sobre los nombres que salen para dirigir al equipo. “Hay que empezar desde la tranquilidad. Hay que hacer una buena pretemporada, coger lo bueno del nuevo míster y empezar de cero. Mientras venga con las ganas de darlo tod por el Sevilla...”, añadía el ex capitán, que sigue recibiendo reconocimientos: “No paro, el cariño de todo el mundo es grande. Del documetal he visto un poco. Un recorrido por mi carrera”.