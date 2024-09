Joan Jordán, su apoyo al Sevilla… y a Isaac Romero

Más allá de la imagen deportiva del Sevilla en Mendizorroza, tras perder ante el Deportivo Alavés en un encuentro en el que involucionó el equipo García Pimienta, la peor de las noticias del conjunto hispalense en Vitoria fue la lesión de su jugador franquicia: Isaac Romero. El delantero de Lebrija se retiró del terreno de juego forzado por un fuerte dolor en la parte posterior de su pierna derecha tras sufrir un golpe durante un lance con el jugador cedido por el Sevilla, Joan Jordán. El canterano, con una importante molestia, se vio obligado a salir del partido y abandonar antes de tiempo. Durante la segunda mitad las imágenes del Alavés-Sevilla mostraron a Isaac en muletas en el banquillo de Mendizorroza y su entrenador, García Pimienta, aseguró en la rueda de prensa que no tenía “buena pinta” su lesión.

El mensaje de ánimo de Joan Jordán

Tras conseguir el Deportivo Alavés los tres puntos ante el Sevilla en LaLiga, el jugador cedido por el conjunto hispalense, y excompañero de Isaac Romero, Joan Jordán, ha enviado un mensaje de apoyo al canterano de Lebrija a través de su cuenta de instagram. El catalán le ha querido desear una pronta recuperación después del lance entre él y el canterano donde acabó malparado el 7 sevillista: “Mucha fuerza, Isaac”, le dedicó Joan Jordán.

Historia de 'Instagram' de Joan Jordán. / @joan_jordan8

Asimismo, el centrocampista también ha tenido unas palabras a través de sus redes sociales hacia el Sevilla y su afición, además de sus declaraciones en DAZN tras debutar como titular con su nuevo equipo: “El partido era especial y no me olvido del Sevilla. De todo lo que me ha dado y de toda la gente que me quiere y quiero. A partir de ya, os deseo lo mejor”, aseguró Jordán a través de sus redes sociales. La próxima vez Joan Jordán y el Sevilla se reencontrarán el Ramón Sánchez-Pizjuán y será ya en el tramo final de la temporada, el fin de semana del 20 de abril. Tras ello, el catalán regresará a la disciplina rojiblanca donde, todavía, le quedan dos años más de contrato en Nervión.

El parte médico de Isaac Romero

Finalmente la lesión de Isaac Romero se ha quedado en un susto para el Sevilla. El de Lebrija no padece ningún tipo de fractura ósea, como parecía tras abandonar el partido ante el Deportivo Alavés y marcharse de Mendizorroza en muletas. Según ha anunciado el Sevilla a través de un parte médico, el jugador sufre un esguince leve en su tobillo derecho. No obstante, su presencia para el derbi ante el Betis no está asegurada. El jugador de Lebrija llegaría justo para el último encuentro antes del parón de selecciones y se perderá, salvo sorpresa mayúscula, los partidos ante Valladolid y Athletic Club.

Alberola Rojas para el juego mientras el Sevilla pide el cambio de Isaac, lesionado. / Adrián Ruiz Hierro / efe

El jugador que salió tocado del encuentro ante el Deportivo Alavés fue Djibril Sow. El suizo también se retiró con molestias del encuentro y, al final, ha llegado a tener incluso un mayor alcance que la baja de Isaac Romero. El centrocampista padece una lesión de grado dos en los isquiotibiales de su muslo derecho. Salvo gran sorpresa, se perderá todos los encuentros que quedan hasta que finalice el parón de selecciones, es decir, Valladolid, Athletic y Betis. Una baja más para García Pimienta en un momento delicado de la temporada en el que no para de recibir malas noticias.