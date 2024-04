Joan Jordán se salta el día de descanso

Su situación en el Sevilla es complicada, pero Joan Jordán no piensa rendirse y conformarse. El centrocampista catalán, tras la victoria del club nervionense en Getafe, se saltó su día de descanso y se marchó a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para ponerse a entrenar.

Su compromiso por mejorar y cambiar su situación fue valorada por sus compañeros Lucas Ocampos y Rafa Mir, quienes comentaron su publicación en Instagram. "Grande, Jota. El trabajo siempre paga, hermano", dijo el argentino; mientras que el ariete sevillista le dedicó un "¡Vamos!". También se unió Fernando Reges, actualmente en el Internacional de Brasil, con varios emoticonos de aplausos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joan Jordán Moreno (@joan_jordan8)

Su compromiso por cambiar

Joan Jordán ha disputado, en toda la temporada 2023-24, apenas 800 minutos. Nadie en el Sevilla esconde que el centrocampista vive una situación delicada, con poca participación y protagonismo. Ha perdido el peso que tenía en el equipo hace una o dos temporada e, incluso, ha dejado de aparecer como capitán nervionense.

Sin embargo, el centrocampista catalán no piensa conformarse con, simplemente, estar. Él quiere jugar y ayudar al Sevilla, por lo que no dudó en saltarse el día de descanso para seguir entrenando. Acompañado de su hermano, Álex Jordán, se ejercitó en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Es un jugador que no disgusta a Quique Sánchez Flores, quien lo ha demostrado dándole minutos en partidos importantes como ante Atlético de Madrid o Celta de Vigo, aunque la vuelta de Lucien Agoumé lo vuelve a dejar en un cuarto plano -tras el jugador cedido por el Inter, Nemanja Gudelj y Boubakary Soumaré-.

Joan Jordán no piensa parar de intentar mejorar, con el objetivo de convencer a su técnico y demostrar que está preparado para volver a la titularidad -algo que no ocurre desde el pasado 21 de enero, en la dura derrota ante el Girona en Montilivi-.