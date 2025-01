Juan Muñoz “La calidad humana de Reyes era hasta mayor que la futbolística”

La situación deportiva y económica del Sevilla ha motivado al club en los últimos dos años a promocionar a muchos jugadores de la cantera. Los casos de Isaac Romero, Juanlu Kike Salas o Carmona. Pero hace diez años, entre Baccas y Gameiros, convencer a Unai Emery de estar en el primer equipo era una auténtica hazaña que muy pocos lograron. Un Sevilla que se instaló, como campamento base, en Champions League y se abonó a meterse en finales. Lo consiguió hace, durante un tiempo, un joven delantero utrerano que levantó la última Copa del Rey juvenil con el Sevilla y que consiguió convencer a Monchi y al técnico de Hondarribia para heredar el ‘11’ un tal Ciro Immobile en enero 2016, era el caso Juan Muñoz Muñoz (Utrera (Sevilla), 12 de noviembre de 1995).

El de Utrera, después de no encontrar regularidad en el Sevilla, militó por varios clubes de Segunda División, cedido y en propiedad. Real Zaragoza, Levante, Leganés Alcorcón y Almería, el próximo rival del Sevilla. Este último en dos etapas. Una primera para el olvido y una segunda donde casi consiguen el ascenso a Primera División. Ahora prueba suerte en el extranjero. Tras pasar por Polonia se ha metido de lleno en el proyecto del União de Leiria, de la segunda portuguesa.

Pregunta.Buenas, Juan. Feliz año antes que nada. ¿Cómo está y qué tal su nueva aventura por Portugal?

Respuesta.Igualmente. Feliz año a todos. Muy contento y con muchas ganas. Con salud, que es lo más importante. Pero sí, fue una decisión complicada salir de España cuando terminé contrato con el Leganés. Me llegaron varias ofertas al estar libre de varios países distintos y me tiré un poco a la aventura. Al final soy joven, he llevado mucho tiempo jugando en España y me apetecía a nivel personal probar otras culturas y vivir una experiencia nueva. Tanto Polonia como Portugal, obviamente, son totalmente diferentes a España.

P.En Portugal entiendo que es más similar a lo que estaba acostumbrado, ¿cómo se está adaptando a União de Leiria, su nuevo club?

R.Obviamente es mucho más similar a lo que es España, es un país que hace frontera y que está muy cerca. La calidad de vida es prácticamente igual y la gente es muy amable y muy cercana como en España. Me encuentro ahora bien en Portugal. Empecé jugando, empecé metiendo goles, he tenido una lesión que he empezado ahora que me he perdido estos últimos cuatro partidos. Pero ya estoy de vuelta, estoy entrenando y la verdad que muy ilusionado y con muchas ganas de volver a jugar y ayudar al equipo.

P.Si nos vamos al pasado, el aficionado de Sevilla te empieza a ubicar con el Sevilla Atlético, cuando irrumpes en Segunda B con Diego Martínez y empiezas a entrenar en dinámica de primer equipo con Unai Emery, ¿cómo lo recuerda aquello?

R.Como si fuera ayer. Tuve la suerte de poder pasar por todos los años de juveniles y en ese último año ganamos Copa del Rey. Hicimos una buena temporada. Yo en los últimos partidos ya había subido con el Sevilla Atlético también a jugar. Al año siguiente, que fue mi primer año senior, pues cuando hago mi primer año y único año en segunda B. La verdad que ahí teníamos un equipazo. Obviamente gente muy joven, que al final la categoría nos costaba también un poco. Fue una época muy bonita para mí a nivel personal. Pude jugar, pude disfrutar, tenía compañeros muy buenos, pude hacer goles, que era algo que me gustaba. Y bueno, pues tuve la suerte de que en el primer equipo estaba Unai Emery tiraba de mí tanto en entrenamientos como en algunas convocatorias.

P.¿Cómo era su relación con Unai Emery? Todos hablan de su calidad, pero también de su exigencia diaria

R.La verdad que para mí Unai Emery, de todos los entrenadores que he tenido, ha sido el mejor entrenador que yo he tenido en mi carrera. Lo digo a boca llena pese a haber tenido a muchos y buenos entrenadores. No sólo a nivel personal, con todo lo que me cuidó, por lo que hizo por mí con 18 años, darme la oportunidad de debutar y de estar en una primera plantilla del Sevilla… Es más allá de eso. Por todo lo que aprendí con él en el día a día. Su exigencia, la pasión por la que vivía el fútbol. Eran 24 horas, te estudiaba el equipo rival a un punto en el que tú sabías lo que iba a pasar en cada partido. Ibas al mínimo detalle en cada posición, ya fueras lateral, ya fueras delantero, ya fueras extremo. Te ayudaba todo. Está donde se merece.

P.Luego llega la 2015-16 donde subes al primer equipo, pero con la llegada de Ciro Immobile y Fernando Llorente te quedas sin dorsal del primer equipo, ¿cómo fue vivir aquella situación?

R.Fue un poco difícil. Tuve la suerte de subir al primer equipo como canterano, y a la vez la mala de no tener hueco. Era tan complicado en aquel entonces hacerte un hueco, ya no solo en el once inicial, sino ya incluso entrar en plantilla… Había jugadores de todo tipo, el club estaba económicamente muy bien, los jugadores que venían eran top. Los que estaban también eran de nivel mundial y era complicado, Se quedaron sin ficha del primer equipo y yo me mantuve igual con el primer equipo, era uno más, pero obviamente con ficha del filial. Cuando Ciro se va es cuando yo cojo su dorsal y ya, oficialmente, puedo decirlo de alguna manera que formo parte de ellos como jugador del primer equipo. Pero no noto una diferencia ya que mi vida era igual que antes en el día a día.

P.En enero te dan el ‘11’ de Immobile y vives un 2016 extraordinario. Una Europa League y casi una Copa del Rey

R.Ahora que pasan los años pues te das cuenta. En Navidad hablando con familiares echaba la vista atrás y yo decía orgulloso que había formado parte de esa plantilla por lo que se vivió, lo que se ganaba, cómo vivía el fútbol ese equipo, cómo jugaba… Lo difícil que era estar entre una plantilla de 25 jugadores al nivel del que estaba el Sevilla. Para mí eso fue una gozada vivir el día a día en un entrenamiento. A lo mejor la gente piensa que lo mejor es ganar un título, pero para mí lo que me daba la vida y es lo que más me ha hecho crecer como futbolista. Ver en mi posición a gente como Gameiro, Carlos Bacca, Fernando Llorente, Iago Aspas, Immobile o hacer un rondo con José Antonio Reyes, que desde pequeño para mí ha sido uno de mis ídolos, con Ever Banega…

P.Como utrerano, ¿cómo era vivir el día a día con José Antonio Reyes y disfrutar de su calidad futbolística y personal?

R.El que lo conoce de verdad, y el que ha podido vivirlo, sabe que a nivel personal era incluso, yo te diría, que mejor que como futbolista… y eso que yo creo que era complicado. Para mí era una gozada, recuerdo de cuando pequeño jugar en mi barrio y ver a Reyes jugando en el Sevilla… para mí era mi ídolo. Después pasan los años y Reyes viene a la puerta de mi casa, con esa humildad, a recogerme porque tenemos que ir a entrenar. Ese día a día para mi se me va a quedar marcado. Pero Reyes para mí, que sabía que yo era utrerano, me acogió desde el primer día como un hermano pequeño para él. Obviamente a nivel futbolístico, que te voy a decir, todo lo hemos vivido, Pero ese día a día, esos entrenamientos, esas posesiones, esos partidos reducidos…

P.¿Es Reyes el mejor que ha visto en su carrera deportiva?

R.Sí, es el que más me ha impresionado. Era tanta la calidad y tan pocos los fallos que tenía… En Primera División sabes que si cometes fallos estás liquidado, pero él lo llevaba al extremo. Él te decía, ‘Juan, yo no voy a entrar en el rondo’ y nos llevábamos 15 minutos y no entraba. O ‘Juan, hoy no pierdo el balón’ y no lo hacía en un juego de posesión. Con 18 o 19 años te lo tomabas a broma entre comillas. Porque yo iba supertensionado a entrenar. Pero ahora lo pienso y digo ‘Juan, valiente locura lo que hacía este tipo’. No sé si me encontraré algo igual en lo que me queda de carrera.

P.Supongo que la noche de Basilea será de las más felices de su vida, ver ahí a Reyes levantando la Europa League como compañero suyo

R.Eso fue una pasada por todo lo que vivimos durante todo el año. El nivel de exigencia que había en el club, en el equipo, en el día a día, en la afición, y después coronarlo con esa Europa League fue una gozada el poder vivirlo desde dentro. Después estuvimos apunto de conseguir un segundo título, yo creo que fueron a los 3 o 4 días de Copa del Rey, pero la verdad que me quedo con eso como uno de los momentos en mi carrera.

P.Se va usted cedido y en estos años pasa por el Almería en dos momentos muy distintos. En la primera etapa antes de la llegada del fondo de inversión saudí y en la segunda donde casi ascendéis con ello

R.La noche y el día en Almería, por lo menos lo que yo viví en lo que es el club. Mi primer año en Almería pues lo vivo como una cesión más, por decirlo de alguna manera. Empiezo jugando, pero no termino de enganchar buenos partidos, ni de hacer goles y la afición se me echó encima por no hacer esos goles, No terminé de encontrarme bien conmigo mismo ni con el equipo, la verdad. Y en Segunda División se la oportunidad de volver y yo, sinceramente, terminé no mal, pero sí que la afición fue dura conmigo. En mi segundo año fue totalmente distinto. Llegó un inversor nuevo y empiezan a cambiar cosas para bien, con una velocidad increíble, empiezan a hacer las cosas muy bien. Con jugadores muy buenos, en ese caso con Darwin Núñez (jugador del Liverpool), pero con otros compañeros también que teníamos. Con el que más tuve protagonismo fue con Guti y la verdad que hicimos un gran año. Estuvimos hasta la jornada 42 en ascenso directo y perdimos en la primera ronda de los playoffs. Pero a nivel personal, la verdad lo recuerdo que disfruté mucho en el campo. Tengo Almería en mi corazón, me gusta ese club y me encanta.

P.Como sevillista, Juan, ¿cómo ve la situación actual del club?

R.Al final se está viendo que lo de años atrás no era normal. Estar siempre entre los cinco o seis primeros, en competición europea, ya sea Europa League o Champions y ganar títulos años seguidos. Eso es muy complicado mantenerlo. El Sevilla sigue siendo el Sevilla, obviamente, lo respetan todos los clubes, es un grande de España. Pero ahora le toca tener esa transición, poder reconstruirse, poder empezar a hacer las cosas mejor. Estoy seguro de que en poco tiempo volverá a estar donde estaba otros años atrás.

P.Ahora hay un Sevilla lleno de canteranos: Juanlu, Kike Salas, Carmona e Isaac Romero. No sé si se vio reflejado en el lebrijano cuando le dieron el dorsal como a usted con Ciro Immobile.

R.No, pero sí que me alegro que en este periodo de transición que está pasando en Sevilla, que, al final, ahora tienen la suerte los canteranos, y todos los que saldrán en estos próximos años, que entre comillas los van a tener un poco más fáciles, por decirlo de alguna manera. Yo he tenido la suerte y estoy orgulloso de haber estado en ese Sevilla campeón, pero sí que es verdad que al final los clubes van a abrir las plantillas y ahora se necesita más de la cantera. El Sevilla tiene una de las mejores canteras del mundo y me alegro muchísimo, aunque no los conozca, por gente como Juanlu Sánchez, Kike Salas, Carmona o Isaac y que puedan dar ese salto y reivindicarse. Me llena de orgullo porque yo he vivido eso también años atrás.

P.Por último, ¿cómo ve la eliminatoria entre Sevilla y Almería?

R.En Copa del Rey es súper complicado. Tanto Sevilla como Almería tienen que hacer un partido perfecto. El Almería viene de una racha increíble. No sé cuántos partidos sin perder, metiendo gol en todos los campos. Y el Sevilla es un gran club y el Almería, obviamente, sabe que está jugando contra un equipo grande, no contra un equipo de Segunda División. Yo creo que va a ser un partido bonito y atractivo y que al final vamos a disfrutarlo desde la televisión.