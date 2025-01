Llega la Copa… y los números avalan el turno de Nyland

Con la llegada del 2025 regresa la otra competición de la temporada para el Sevilla: la Copa del Rey. Después de superar sin excesivos apuros las dos primeras rondas ante equipos no profesionales, los de García Pimienta comienzan la segunda parte de la temporada con hueso duro: el Almería de Rubi en los dieciseisavos del torneo copero. Actualmente, el equipo en mejor estado de forma de toda la Segunda División - no pierde un encuentro desde octubre- y con una plantilla que no tiene nada que envidiar a muchos clubes de LaLiga EA Sports, después de mantener a varios pilares con su descenso el pasado curso.

La Copa del Rey, el Almería y las rotaciones

Es raro que en Copa del Rey los equipos de Primera, en este caso el Sevilla de García Pimienta, no hagan algún tipo de rotación o probatura respecto a su habitual once en LaLiga. Aunque al ser una ronda atípica, al jugarse en fin de semana, probablemente el técnico catalán saque un equipo ‘más titular’. Lo que sí parece claro es que puede ser el escenario donde regrese uno de los que eran indiscutibles en agosto y que ha perdido su sitio en el Sevilla por una lesión de rodilla: Orjan Nyland. Tras el incidente del meta noruego frente al Espanyol, Pimienta ha apostado por su competidor y rival, Álvaro Fernández, quien se ha mantenido entre los palos de la portería sevillista aún regresando el escandinavo de su lesión. Una decisión que llamó mucho la atención, pues Nyland era indiscutible hasta ese infortunio.

Los datos ponen a Nyland por delante de Álvaro Fernández

Después de que en Álvaro Fernández no tuviese su mejor actuación en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, García Pimienta podría probar esta atípica ronda de Copa del Rey para probar de nuevo al que hasta en octubre el portero del Sevilla, Orjan Nyland. La cuestión es que en el debate entre el riojano y el noruego, al menos hasta en esta primera parte de la temporada, hay un claro ganador en el plano estadístico, ese es Nyland. El ex del Aston Villa, en estadística de media por partidos en LaLiga, supera a Álvaro Fernández en casi todos los parámetros: 3 paradas por encuentro respecto a las 2,13 del riojano, 0,45 en despeje de puños ante 0,25 de Ferllo, 0,73 despejes por alto de Nyland contra 0,38 de su competidor y 1,09 de disparos salvados desde fuera del área respecto al 0,63 de Álvaro.

Solo hay una estadística donde el guardameta de Arnedo brilla por encima de Nyland, curiosamente, las salidas por alto, pese a la notorio diferencia de altura. El ex del Espanyol es el noveno mejor de la competición con 0,75 por partido contra el 0,45 de Nyland.

El discurso de García Pimienta sobre la portería

Xavi García Pimienta, pocos días antes de que se recuperara Nyland, aseguró, como así ha acabado siendo, que el noruego no jugaría “por decreto”, sino que sería titular quien se lo mereciese: “Álvaro en líneas generales lo está haciendo muy bien. De cara al partido del fin de semana es una gran noticia que Nyland esté con el grupo. Pero jugará el que yo considere oportuno. Nadie va a jugar por decreto, sin el que consideremos que esté en mejor estado de forma y así seguirá sucediendo”, apuntó el catalán.