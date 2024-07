Juanlu viajará a los Juegos, pero como reserva

Sevilla/El seleccionador olímpico Santi Denia ha anunciado la lista definitiva para los Juegos de París, donde ha elegido a los 18 hombres que estarán en la cita más los cuatro reservas. En este último apartado estará finalmente Juanlu, que aunque complementará el bloque que viajará hasta la capital francesa, no podrá participar a no ser que exista una baja por problemas físicos en alguno de los 18 jugadores durante el campeonato, por lo que no podrá participar de igual modo en la pretemporada del Sevilla.

El montequinteño ha perdido la partida ante el lateral del Almería, Marc Pubill, quien será salvo lesión de alguno de los 18 jugadores principales la única opción en el carril diestro. Juan Miranda y Miguel Gutiérrez son las opciones en el izquierdo.

Después de diez días de concentración y esperando hasta última hora por si la convocatoria podía ser de 22 futbolistas, como en Tokio, el técnico albaceteño descartó además de al futbolista nervionense a un portero como era previsible, Iturbe, a otro defensa, el valencianista Mosquera y al atacante del Rayo Vallecano, Sergio Camello, para dejar una lista de 18.

En la convocatoria principal aparecen también dos jugadores que están disputando la Eurocopa con España que se unirán a la expedición tras la final del domingo en Berlín. Es el caso del onubense Fermín López y del almeriense Álex Baena.

Dentro del planning de la selección española olímpica esta permanecer en Madrid hasta el 17 de julio, cuando viajará a Burdeos para disputar, un día más tarde, un amistoso contra Estados Unidos.

Debut frente a Uzbekistán el 24 de julio

El 18 de julio, los de Santi Denia pondrán rumbo a París, donde debutará en los Juegos Olímpicos el 24 de julio frente a Uzbekistán en el Parque de los Príncipes, selección contra la que precisamente Juanlu Sánchez hizo su debut con la sub-21.

Después volverán a Burdeos, sede de sus dos siguientes encuentros en la fase de grupos: el día 27 de julio ante República Dominicana y el 30 de julio frente a Egipto. Los tres partidos se disputan a las 15.00 horas.

La Selección Olímpica

Porteros: Arnau Tenas (PSG) y Joan García (Espanyol)

Defensas: Pubill (Almería), Cubarsí (Barcelona), Pacheco (Real Sociedad), Eric Garcia (Barcelona), Miranda (Bolonia) y Miguel Gutiérrez (Girona).

Centrocampistas: Pablo Barrios (Atlético), Turrientes (Real Sociedad), Adrián Bernabé (Parma), Álex Baena (Villarreal), Fermín (Barcelona) y Aimar Oroz (Osasuna).

Delanteros: Sergio Gómez (Manchester City), Abel Ruiz (Girona), Samu Omorodion (Atlético) y Diego López (Valencia)

Los reservas: Iturbe (Atlético de Madrid), Juanlu (Sevilla), Mosquera (Valencia) y Sergio Camello (Rayo Vallecano).