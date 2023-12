Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Lens

Fútbol académico, con buen trato de la pelota, apoyos, precisión en el pase... y ni un gramo de pólvora, un partido más, de este Sevilla lánguido, deprimido, al que todo le sale mal. Ni él hace por ganar, porque no hay remate ni filo en su fútbol, ni los factores externos le sonríen. Un diagnóstico típico de equipo desnortado que no sabe hacia dónde va. O mejor no pensarlo. Aun con la plaga de bajas, un solo cambio hizo esta vez Diego Alonso para tratar de rebelarse a su destino.

Dmitrovic Un portero al que le cuesta muchísimo salir del larguero. Se vio en el 2-1. No hace falta que le tiren mucho.

Gudelj Su lentitud le condiciona con metros atrás.

Sergio Ramos Un partido a campo abierto en el que tiró de oficio. Descaro absoluto para jugarse ese penalti a lo Panenka. Tuvo el 1-2.

Kike Salas Valiente e intenso para ir con todo a las disputas, ganar el balón y tirar para arriba.

Juanlu Un paso para adaptarse por fin a la presión única de la Champions. Con tres centrales y el Lens atrás, sufrió mucho menos.

Soumaré Con buenas lecturas defensivas, le faltó romper líneas por dentro, con pases o arrancadas.

Sow Mejor en la primera parte, dando el paso hasta el área ante la falta de rematadores.

Pedrosa Tuvo bastantes opciones para ganar el carril y sacar buenos centros, casi todas desperdiciadas. Y perdió ese balón final del 2-1.

Rakitic No se le puede negar su empeño en ejercer un liderazgo al que sus piernas no responden: tira por el sumidero casi todo el balón parado con golpeos blandos o bajos y no gana metros al conducir, siempre se le echan encima. En largo da algo más, pero sólo algo más.

Óliver Torres Trató de apoyar y asociarse con Juanlu en la derecha, sobre todo, dentro de una demarcación con libertad por todo lo ancho del campo, pero su fútbol inocuo jamás inquietó al de enfrente.

En-Nesyri Víctima de las artimañas del defensa argentino Facundo Medina. Le quitó el 1-1 a Rakitic.

Rafa Mir Gresca con Danso. Y ya está.