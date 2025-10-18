Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Mallorca

El Sevilla tiró el partido en diez minutos en tres fallos individuales, dos pérdidas imperdonables y un error en un despeje que dejaron señalados a Suazo, Januzaj y Marcao. Los de Matías Almeyda confirmaron que no saben gestionar el control de un partido, llevar el peso, manejar los tiempos... Rubén Vargas fue el mejor en una tarde para olvidar que aborta la posibilidad de enlazar tres triunfos seguidos y que devuelve a la realidad a la afición sevillista.

Vlachodimos Evitó un par de ocasiones claras, pero no pudo hacer nada en los goles.

Carmona Ahora mismo aporta mucho más en ataque que en defensa. Corriendo hacia delante es un ganador, hacia atrás, elige casi siempre mal. Clave en el gol por su pundonor y claridad del pase, pero Virgili le dio la tarde.

Azpilicueta ¿Quizá el calor? ¿quizá un mal calentamiento...? Fue una pena.

Marcao Es un jugador de los que se dice que si no la da a la entrada la da a la salida... Cada tres partidos deja un error grave. No falla.

Suazo Se hizo un lío en la pérdida del 1-1, en el que lo rodearon tres.

Batista Mendy Mucha presencia física, pero fue notando el desgaste sin que Almeyda refrescara esa zona.

Agoumé Otro jugador al que le puede el paso de los minutos. Si está fresco con balón es coherente, pero esta forma de jugar desgasta mucho.

Juanlu Quizá debió seguir en el campo. Era de los que le veía más entero físicamente.

Sow Hace esa función de falso mediapunta que aporta músculo, pero se diluyó rápido.

Vargas El mejor del equipo sin tener un día extraordinario. Es brillante en el área y lo luce con goles y asistencias.

Isaac Nada que ver con el Isaac del día del Barcelona. Muy marcado siempre, peleado consigo mismo y tratando sin suerte de buscar espacios.

Ramón Martínez La movilidad de Muriqi lo inquietó aunque no fuese su par. Sacaba a Marcao de zona y ya no sabía dónde tapar.

Januzaj Entró fatal, como ante el Barça, perdiendo el balón del 1-2. Esta vez no fue a más.

Alexis Aportó poco esta vez.

Akor Adams Nada reseñable.

Ejuke Enredado como siempre.