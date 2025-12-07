Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Valencia

Si la plantilla al completo del Sevilla no da para grandes alegrías, tanto más sin son ocho, nada menos que ocho, las ausencias. Antes del partido en Mestalla el punto se daba por muy bueno para cortar la mala racha y evitar que el Valencia le tomara la delantera en la tabla, aunque el desenlace del partido, con ese gol de Hugo Duro en el minuto 93, dejara un sabor amargo en la expedición sevillista. La conclusión más patente del encuentro es que este Sevilla, con la vuelta a defensa de cinco, se manejó con más consistencia atrás. Gudelj y Castrín elevaron sus prestaciones con menos espacios alrededor a los que acudir.

Vlachodimos No tuvo remates complicados hasta ese remate a quemarropa de Hugo Duro, imposible de repeler.

José Ángel Continúa su pronunciada línea descendente en su rendimeinto tras su buen inicio de campaña. A veces hace cosas técnicamente impropias de la categoría.

Azpilicueta Su marcaje individual a Danjuma a veces creaba un peligroso vacío junto a José Ángel Carmona.

Gudelj Estaba cuajando un partido modélico, yendo siempre al cruce, anticipándose u orientando bien los despejes y sin entregas al contrario en zonas de riesgo, pero al final sale en la foto del gol lejos de Hugo Duro.

Castrín Mucho trabajo físico y mucha fricción bien resuelta. Un partido para ganar en confianza.

Oso Confirmó las buenas sensaciones que dio en Almendralejo, y esta vez en un escenario bastante más exigente, por mucho que el Valencia actual vuele muy por debajo de su nombre. Desahogó, se proyectó y propició el error de Tárrega. El equipo acusó su marcha.

Sow Buen trabajo táctico, ofreciéndose para apoyar y tapando sin la pelota, le faltó atrevimiento para tirar para arriba cuando tuvo opcionmes.

Agoumé Nunca va a ser un dechado de agresividad y despliegue físico, pero además es que ha regresado sin chispa alguna. Demasiado pase de seguridad.

Batista Mendy Echó una mano a los defensores cuando estaban apurados y se impuso en muchos duelos individuales por su manejo del cuerpo. Discreto con la pelota, sin batir líneas.

Peque El punto de luz en ese túnel oscuro que es el Sevilla. Casi el único que la baja y toca con sentido. Una pena su limitado físico.

Akor Adams Una máquina de caer en fuera de juego, sin mañana alguna para ganarle al central balones colgados desde atrás y torpe en las resoluciones de los remates.

Joan Jordán Ayudó muy poco a sofocar el arreón final del Valencia. Pases fallidos.

Alexis Sánchez Otro que terminó de torcer la tarde con sus errores con la pelota.

Alfon Bajísimo estado de forma el suyo.