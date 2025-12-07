Oso: "Hemos rascado un punto, hay que quedarse con lo bueno"

Joaquín Martínez Gauna, Oso según refleja su camiseta, jamás va a olvidar su partido en Mestalla. Tras su notable partido ante el Extremadura en la Copa el pasado jueves, Matías Almeyda reforzó su confianza en el jugador procedente del Sevilla Atlético para el importante partido ante el Valencia. Y el chaval de 22 años le volvió a responder. De hecho, el autogol de Tárrega llegó por una acción suya. Recién acabado el partido, con ese amargo gol de Hugo Duro en el alargue, valoraba lo ocurrido a pie de campo: "Ha sido un día que he soñado toda mi vida, hay que estar contentos con el trabajo de todo el equipo. Al fin y al cabo, llevaba mucho tiempo trabajando para que llegara este momento y ha llegado".

¿Y le pareció justo ese empate final? "Nos merecíamos un poco más, hemos realizado un partido muy serio. Pero bueno, hemos rascado un punto y hay que quedarse con lo bueno. Ahora toca pensar en el Oviedo", concluyó el de Torrevieja, que en apenas cuatro partidos ha derribado la puerta y se ha reivindicado como una alternativa válida para un puesto, el de lateral izquierdo, donde Almeyda sólo cuenta con el chileno Gabriel Suazo como especialista. Oso, habitual extremo izquierdo en los escalafones inferiores, también puede jugar por delante de Suazo dado el caso. Ante el Valencia, el Sevilla acusó su salida del campo por la proyección que mantuvo por el ala izquierda.