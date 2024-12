Juninho, “sin poder dormir” con el posible fichaje del Sevilla

Juninho Vieira, el elegido por Víctor Orta para reforzar la delantera del Sevilla en el mercado invernal, comienza a apretar al Qarabag. Después de que los azeríes rechazasen la primera propuesta sevillista, el delantero ha comenzado a hacer presión desde el club para que las negociaciones lleguen a buen puerta y pueda recalar en las próximas semanas en Nervión. El brasileño es, junto a Rubén Vargas, los dos principales objetivos del club nervionense para este mes de enero. Pero el estado de las arcas del Sevilla van a dificultar la agilidad con la que se va a poder mover la dirección deportiva para reforzar el plantel de Xavi García Pimienta. Y en Bakú saben que, con un año y medio de contrato por delante, no van a poner las cosas fáciles al club del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Juninho no puede dormir

Después de que se revelase el fuerte interés del Sevilla en hacerse con los servicios de Juninho Vieira, el Qarabag movió ficha para dejar clara su postura. El director general del club azerí, Emrah Celikel, declaró sobre el estado de las negociaciones y la primera oferta formal de Víctor Orta por Juninho: “Sí, hemos recibido una oferta oficial del Sevilla por Juninho, pero no estamos de acuerdo, no es posible venderlo ahora en invierno. Todo el mundo sabe que es un jugador muy importante. Es gratificante que un club famoso como el Sevilla se interese por un futbolista del Qarabag y nos muestre respeto”, explicó.

A partir de ahí, el Sevilla supo que tenía que aumentar su propuesta inicial si quería hacerse con los servicios de Juninho para poder convencer así al Qarabag. El último en pronunciarse sobre la situación del ariete brasileño ha sido su entrenador, Gurban Gurbanov. En la previa del encuentro de liga ante el Shamakhi, equipo de la liga local, admitió el estado de las negociaciones y aseguró que el delantero le pidió no jugar el último partido por las negociaciones: “Juninho quiere irse al Sevilla. Antes tuvo ofertas y no las aceptó, pero la del Sevilla sí lo ha hecho. Me dijo que no pudo dormir cuando aceptó la oferta del Sevilla y que si Qarabag y Sevilla se ponen de acuerdo, será feliz”, comentó el entrenador.

El Estrella Roja de Belgrado, en la pelea por Juninho

El Sevilla no es el único equipo interesado en Juninho Vieira. Además de los hispalenses, como avanza el Diario As, el Estrella Roja de Belgrado, club de la liga serbia, también se encuentra tras la pista del brasileño. El delantero tuvo muchas opciones e importantes propuestas para salir de una liga menor, como es la de Azerbaiyán. Más aún después de rozar casi los 40 goles con el club azerí. Pero la posibilidad de jugar Champions League con el Qarabag le motivió a quedarse en Bakú. Al no pasar las rondas previas y acabar jugando la segunda competición continental, las posibilidades de salir en el actual mercado invernal han vuelto a ponerse encima de la mesa. A Juninho sólo le queda un partido más por jugar este año, el próximo día 22 ante el Araz PFK. Después de ello, llegará el parón por Navidad hasta casi finales de enero.