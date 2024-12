Juninho, ‘loco’ por jugar en el Sevilla: “Lo veo incluso en mis sueños”

Juninho Vieira sigue sin conciliar el sueño ante la oportunidad de fichar por el Sevilla. El delantero brasileño del Qarabag es el favorito de la dirección deportiva hispalense para reforzar en enero la delantera de Xavi García Pimienta. Pero de momento, pese al gran interés de los andaluces y las insistencias del sudamericano en irse en enero, no hay acuerdo entre el club de Azerbaiyán y el Sevilla. Aunque Juninho el pasado fin de semana volvió a vestirse de corto para jugar con su club, él sigue presionando desde Bakú para que los azeríes cedan a las pretensiones económicas del club sevillista.

Relacionado Juninho vuelve a la normalidad con el Qarabag

Juninho ve al Sevilla hasta en los "sueños"

Mientras las partes tratan de ponerse de acuerdo, Juninho, en mitad de las vacaciones de navidad, ha vuelto a insistir en su fichaje por el Sevilla a través de los medios de comunicación. En esta última ocasión ha sido a través de Sportinfo, un medio azerí. El brasileño aseguró que no deja de pensar en la oportunidad de jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, tanto que le está afectando hasta en sus sueños: “Pienso en la oferta del Sevilla día y noche. Lo veo incluso en mis sueños”, apuntó el ex de Chaves.

Dispuesto a arriesgarse

Unas declaraciones que concuerdan con las de su actual entrenador en el Qarabag, Gurban Gurbanov. El técnico azerí aseguró que Juninho Vieira le pidió no jugar ante el Shamakhi ante el posible fichaje del Sevilla: “Juninho quiere irse al Sevilla. Antes tuvo ofertas y no las aceptó, pero la del Sevilla sí lo ha hecho. Me dijo que no pudo dormir cuando aceptó la oferta del Sevilla y que si Qarabag y Sevilla se ponen de acuerdo, será feliz”, comentó el entrenador

Además, Juninho, también en Sportinfo, lanzó un dardo tanto al Sevilla como al Qarabag. El brasileño confesó que está dispuesto a asumir riesgos con tal de poder jugar en Nervión: “Esta oportunidad no volverá a caer en mis manos. Quiero arriesgarme. Nunca imaginé que algún día recibiría la invitación para jugar en un gran club de España”, zanjó el ariete sudamericano.

A las puertas del mercado invernal

De momento, ni el Qarabag ni el Sevilla, como entidades, han vuelto a pronunciarse en el ‘caso Juninho’. La última declaración oficial que realizó el club de Azerbaiyán fue su director general, Emrah Celikel, quien confesó que se sentían halagados por el que Sevilla pusiese su mira en un jugador del club de Bakú. No obstante, aseguró que no había un acuerdo cercano y que no iban a ceder en su postura.

Víctor Orta y el Sevilla saben que acelerar el trabajo del mercado invernal en los primeros días del mes de enero es clave para la plantilla y para García Pimienta de cara a los objetivos en LaLiga e incluso a seguir soñando con la Copa del Rey. Las negociaciones actualmente tanto con Juninho como con Rubén Vargas, el otro jugador pretendido por el Sevilla, continúan atascadas.