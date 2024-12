Juninho vuelve a la normalidad con el Qarabag

Tranquilidad con Juninho en Bakú. El delantero brasileño del Qarabag, principal pretendiente y objetivo del Sevilla para la delantera de cara a la segunda vuelta, ha vuelto a jugar y ser titular con el equipo azerí este fin de semana. En los últimos días, después de que se hiciese público el interés de Víctor Orta en el ariete sudamericano, han salido muchas informaciones y declaraciones en torno a Juninho y a su posible fichaje por el Sevilla. Hasta su propio entrenador se ha llegado a pronunciar al respecto. Pero, después de que no participase con su club en los últimos dos encuentros en la liga de Azerbaiyán, este fin de semana Juninho ha vuelto a tener minutos como titular con el Qarabag.

Vuelta a la titularidad

El brasileño se midió en la liga local ante el Araz PFK, segundo clasificado, en una cómoda victoria por 2-0 antes de cerrar el 2024 como líderes de la liga azerí. Gurban Gurbanov volvió a darle minutos a Juninho como titular, jugando más de una hora con el Qarabag, aunque no participó en ninguno de los dos goles. Esta actuación llega después de que no jugase en la jornada anterior a petición del propio brasileño. El entrenador del Qarabag explicó en rueda de prensa que Juninho le pidió no jugar al recibir la oferta del Sevilla que incluso le había llegado a producir insomnio. El entrenador del Qarabag confesó que si el club sevillano llega a un acuerdo con los azeríes, Juninho será feliz: “Juninho quiere irse al Sevilla. Antes tuvo ofertas y no las aceptó, pero la del Sevilla sí lo ha hecho. Me dijo que no pudo dormir cuando aceptó la oferta del Sevilla y que si Qarabag y Sevilla se ponen de acuerdo, será feliz”, comentó.

De momento, la primera oferta que emitió Víctor Orta al Qarabag fue rechazada, tal y como desveló Emrah Celikel, ejecutivo del club de Azerbaiyán. No obstante, en el Sevilla existe una tranquilidad y convencimiento tanto con la apuesta por Juninho como con su fichaje. Como han avanzado varios medios, se espera que la operación se cierre entre los 3 y 5 millones de euros por el delantero brasileño de 28 años.

Se le acumula el trabajo a Víctor Orta

Una vez finalizados todos los compromisos de 2024, el Sevilla y la dirección deportiva deben acelerar las distintas operaciones abiertas en los próximos días. Tanto Juninho como Rubén Vargas. El objetivo del club, como ha comentado Relevo, es avanzar en ambas negociaciones en estos días para que los dos refuerzos, tanto el extremo izquierdo como el delantero, lleguen lo antes posible. Son dos demarcaciones que urgen en Nervión. El extremo izquierdo es una necesidad desde el pasado mes de septiembre que se marchó Lucas Ocampos y que ha pedido en cada conferencia de prensa García Pimienta. Pero es que el puesto de delantero también se ha convertido en una necesidad. Con Kelechi Iheanacho sentenciado, ahora mismo suplente por debajo del delantero del filial Álvaro García Pascual, la dirección deportiva confía en firmar un serio competidor a Isaac Romero que ya, afortunadamente para García Pimienta, ha comenzado a ver portería.