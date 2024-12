Lluís Aspar: “No me sorprende lo de jugadores como Carmona o Isaac, lo están demostrando"

Este jueves el Sevilla deberá superar su segundo obstáculo en la Copa del Rey. Un rival más competitivo -un categoría más- y, por ende, más complejo. Tras vencer en Las Rozas, los de Nervión viajan a la provincia de Gerona para medirse ante un clásico modesto del fútbol catalán como es el Olot. Un club singular, con una filosofía similar a la del Athletic Club y que busca la reivindicación social a través del deporte entre las montañas del Pirineo.

Y si hay un jugador que se relaciona entre la UE Olot, rival del Sevilla, y el club de Nervión ese es Lluís Aspar Maya (Molló, 25 de febrero del 2000). Aunque vive a 40’ del próximo escenario donde jugará la plantilla de Nervión -prácticamente en la frontera geográfica entre España y Francia-, Lluís Aspar es una referencia en Olot. Disputó cuatro temporadas con el club catalán antes de marcharse en enero de 2021 al Sevilla Atlético de Paco Gallardo, donde consiguió un ascenso a Primera Federación como titular indiscutible. Año y medio estuvo en la carretera de Utrera antes de marcharse. A sus 24 ha colgado las botas, al menos de forma profesional, al sentirse más “realizado” trabajando en la empresa de su familia.

Pregunta.Ha pasado bastante desde que se marchó del Jesús Navas, ¿cómo está y que ha sido Lluís Aspar en estos dos años?

Respuesta.Lluís ahora es un chico normal. Que tiene una vida normal y trabaja muchas horas al día. Pero que se siente más realizado que cuando jugaba al fútbol. El año pasado lo pasé en blanco, desde que dejé el Olot. Pero este año he vuelto a retomar el fútbol con los amigos de mi pueblo. Me estaban insistiendo y demás y fui un par de días a jugar con ellos y dije ‘me quedo’. Lo que pasa es que ahora, en vez de ser central, soy delantero centro. Voy a divertirme.

P.¿Es usted ‘9’? ¿Marca muchos goles?

R.Era el pichichi de la categoría. Lo que pasa es que soy tan intenso que me he roto. Pero bueno sí, meto goles, es la la penúltima de Cataluña… cómo no meter goles ahí (risas).

Lluís Aspar, durante un encuentro en su primera etapa con la UE Olot. / UE Olot

P.Sinceramente, ¿qué pensó cuando le tocó al Olot la bola del Sevilla?

R.Que me harían alguna entrevista (risas). Me alegré mucho porque tengo una relación de amistad muy grande, por ejemplo, con Pedro Ortiz. Tengo compañeros de ahí con los que jugué como Juanlu, José Ángel o Isaac. He hablado puntualmente con ellos y les tengo un enorme cariño. Los tendré que ir a ver seguro. Además, ahora también, además de trabajar en mi casa, trabajo en Royalverd, una empresa de mantenimiento de campos de fútbol, y tengo situaciones con el Olot aquí.

P.¿Se acercará al estadio a ver el partido, no?

R.Seguro. A lo mejor me acerco también al hotel a saludar. El Olot, que es el equipo que me ha marcado en mi vida y que me ha dado todo. Y el Sevilla es donde viví dos años muy bonitos.

Lluís Aspar, durante un encuentro con el Sevilla Atlético. / instagram

P.Aunque ya no juegue, conoce perfectamente y sigue al Olot, ¿qué se puede esperar García Pimienta y el Sevilla el jueves?

R.Pues el Olot es un equipo muy rocoso. Es muy intenso y tienen jugadores muy buenos para la categoría. Defensivamente creo que van a estar muy bien. Ofensivamente pues tienen recursos. Más balones largos quizá, desborde por banda también tienen.... Pero es más un equipo sólido y defensivo. No se complican en exceso. Lo que sí que es verdad que tienen bajas. No sé si va a estar Roger Barnils, que es un puntal para ellos, jugó en el Sevilla Atlético también. El punta está lesionado y no va a estar. Pero bueno, es un equipo compacto y muy intenso.

P.Imagino que el pueblo de Olot estará muy entusiasmado por el partido del jueves, ¿lo ha notado?

R.De hecho me han pedido muchas entradas, piensan que todavía puedo conseguir las que quiera (risas). Creo que va a estar a reventar porque, aunque el Sevilla no esté en su mejor momento, es uno de los grandes de España. Es un equipo que llama a la afición a ir. Estos partidos se han visto muy pocos en Olot. Creo que el último grande que vino fue el Levante y estaba en Segunda.

P.En enero de 2021 lo fichó Monchi para el Sevilla Atlético de Paco Gallardo, ¿qué recuerdos tiene de aquellas dos temporadas y, en especial, de su entrenador?

R.Fue un año precioso. Mi objetivo era llegar a un filial, tenía eso en mente, llegué y caí de pie. Paco me dio todo cuando llegué a Sevilla, yo también se lo di a él, las cosas como son. Paco para mí fue padre deportivo ese año. Porque nada más llegué, me tendió la mano y yo la agarré. Tengo un recuerdo muy bueno de él. Íbamos falta y al final acabamos jugando el Playoffs y no jugamos los de subir a Segunda por lo que pasó con el Córdoba y el Betis Deportivo (gol del portero verdiblanco en el descuento). Al año siguiente me eché parte de la culpa de que lo despidieran. No estuve a mi nivel óptimo. Si yo hubiera estado a mi nivel óptimo, seguramente el equipo hubiese ido mejor y no lo hubieran echado. Le tengo un cariño especial a Paco.

Lluís Aspar, junto a Baron Kibamba -a su izquierda- y Valentinon Fattore -a su derecha-. / Sevilla FC

P.De aquella generación la gran mayoría de jugadores están, o en el fútbol profesional, o en el primer equipo: Isaac Romero, Juanlu Sánchez, Kike Salas, José Ángel... ¿cómo los ve?

R.Para mí son todos titulares indiscutibles. Aparte de que les tengo un cariño especial, pero creo que tienen nivel y lo están demostrando. Hay jugadores que no sé por qué están jugando un poco menos, como Juanlu… Me extraña porque es un jugador impresionante. Al igual que Pedro (Ortiz), me hubiera gustado que hubiese tenido más protagonismo que la Copa del Rey. Sé que es un Primera y es el Sevilla, pero es que es muy bueno. De los demás es que no me sorprende ninguno. Lo que no sé es dónde estará el amigo Kiba. Era muy bueno también.

P.¿Baron Kibamba? En Gibraltar por lo visto.

R.Ostras el Kibamba. Era un pedazo de central, hacíamos una pareja increíble. Con él fue una pasada. Nos entendimos muy bien. El equipo cogió confianza y fue como un tiro. Pero es verdad que al año siguiente fue un bajón de rendimiento nuestro no por nada más.

P.Volviendo al Olot. ¿Es verdad que es una especie de Athletic Club catalán?

R.Así es. Es una de las cosas que más me gusta del Olot. Todo se centra en lo que es la región. Se encontraron un año en el que vinieron jugadores, que más que jugadores eran mercenarios, y bajaron… Entonces desde ahí el presidente, que es un tipo muy arraigado al territorio, pues dijo que quería llegar a donde sea pero con jugadores de aquí, de la región de Gerona. Y eso han hecho. Y la verdad es que les ha funcionado. Además, ponen en valor a los jugadores de la provincia que están capacitados para jugar en categorías altas. Si no tienen más jugadores de Gerona es porque cobran mucho dinero y no los pueden pagar. Pero el club tiene mano en eso. Está muy bien liderado y gestionado. Además es un club que busca un poco la revolución social. Intenta que el fútbol sea social y sostenible. Aprieta para que no haya impagos, colabora con una fundación, luego también están en la asociación LGTBI. Todas las problemáticas sociales que surgen, pues el Olot está metido de lleno en ello. La verdad es que se agradece.

P.Se enfrenta el Sevilla y el Betis a dos equipos con arraigo en la zona que conoce a la perfección, ¿quién cree que puede sufrir más?

R.Yo creo que el Sant Andreu le puede dar más un susto al Betis que el Olot al Sevilla. En ese campo aprietan que no veas… Y luego el Olot, en un momento determinado, sí. Pero la gente no es tan caliente como allí.