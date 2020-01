No estaba satisfecho Julen Lopetegui tras un encuentro en el que supo recomponerse del tanto inicial del Athletic para "dominar de forma aplastante" al rival, especialmente en la segunda parte, ya que consideró que su equipo dejó escapar un triunfo merecido. "Hemos perdido dos puntos", afirmó el técnico.

"Sabíamos que el Athletic es un equipo muy físico y que juega de un modo directo, aprovechando las segundas acciones. En un error nuestro hicieron el gol, y poco más. El partido debía haber llegado con empate al descanso. El gol que recibimos, que era muy evitable, reforzó su plan de juego físico y directo", argumentó el técnico nervionense, que acertó en el segundo tiempo con los cambios: "No sólo cambiamos jugadores, también el sistema y el modo de jugar, porque había que mover cosas para variar un escenario que era desfavorable. Quizás no encaramos los primeros minutos como queríamos. Estuvimos nerviosos y sin fluidez en una primera parte con poco fútbol".

Sin embargo, para Lopetegui, el Sevilla mereció más en una segunda parte en la que su equipo fue "claramente superior" con un "dominio aplastante". "Pero nos faltó un segundo gol. Estoy triste porque hicimos un gran esfuerzo ante un equipo que concede pocas ocasiones y nosotros le hicimos muchísimas", analizó.

Por ello, y a pesar de acabar la primera vuelta en tercer puesto, el preparador sevillista no quiso hacer una valoración de esta primera mitad del campeonato. "Ahora no sirven. Sólo me valen la del final de la temporada y estamos a la mitad. Cada partido en la segunda vuelta será una conquista muy complicada", manifestó el preparador vasco, que mandó un mensaje: "Los árbitros hacen un trabajo complejo y difícil. ¿Pero por qué una falta no es de tarjeta en el minuto 15 y la misma sí lo es en el 80? No es una crítica al colegiado ni una excusa, sólo un pensamiento, porque eso puede condicionar la forma de encarar el partido para un jugador". Sobre De Jong, valoró su "trabajo" y del mercado invernal apuntó: "No contemplamos muchos cambios".