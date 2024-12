Mariano Díaz despierta interés en África

Mariano Díaz, uno de los peores fichajes de la era Víctor Orta, continúa sin equipo seis meses después de poner fin a su vinculación del Sevilla. El delantero catalán, de ascendencia dominicana, tuvo paso intrascendente por Nervión el pasado curso entre la gran falta de ritmo competitivo y las constantes lesiones que sufrió a lo largo de la temporada. Tanto es así que Quique Sánchez Flores llegó a asegurar que disimulaba como podía su dolor, pero que aun así “sufría” constantemente con problemas en su rodilla. Al final de la temporada, tras un año negro del Sevilla, Mariano Díaz se marchó jugando tan sólo 13 partidos con la camiseta del Sevilla y sin anotar ni asistir en ninguna ocasión.

El Cairo, un posible destino para Mariano Díaz

Desde entonces, Mariano está sin equipo y en búsqueda de un nuevo proyecto que le atraiga deportivamente a sus 31 años. A través de sus redes sociales se ha dejado ver exprimiéndose entrenando en solitario, como antes de firmar por el Sevilla -ya que llegó justo en el cierre del mercado. Ahora, con la inminente llegada del mercado invernal, se le podría abrir una puerta al exdelantero del Sevilla. Como ha informado el Diario As, Mariano Díaz ha despertado el interés del equipo más laureado de África, el Al-Ahly egipcio. Un club ‘abonado’ a los Mundiales de Clubes después de levantar el máximo título continental en los últimos años, en hasta 12 ocasiones.

El Mundial de Clubes, un atractivo para su posible fichaje

Mariano Díaz podría ser el refuerzo estrella del club de El Cairo que actualmente dirige el entrenador suizo Marcel Koller. Además contaría con un hispanohablante en su hipotético nuevo cuerpo técnico como es el argentino Carlos Bernegger, exjugador de Belgrano. Si Mariano Díaz acaba jugando en Al-Ahly, se convertirá en otro exjugador del Sevilla que dispute el próximo Mundial de Clubes de la FIFA 2025, pues el club egipcio está clasificado al ganar el máximo torneo continental de África en la temporada 2023-24. Y además, se podría enfrentar nuevamente a Lionel Messi, ya que el equipo de El Cairo ha sido encuadrado con Inter de Miami para el torneo de este verano. El resto del grupo lo completan el Porto y Palmeiras.

Las disculpas de Mariano Díaz

La salida de Mariano Díaz del Sevilla, por su rendimiento durante la pasada temporada, dejó muy tocada la figura de Víctor Orta. Aunque fue se trató de un fichaje que apenas le costó dinero a la entidad, estuvo muy lejos de las expectativas del club nervionense. El director deportivo del Sevilla contó, una vez finalizada la temporada, la impotencia que llegó a vivir el ex del Real Madrid por sus problemas físicos: “Mariano, entre lágrimas, nos pidió disculpas por su rendimiento. Nos dijo que lo había intentado todo, pero que cuando se había encontrado sano casi acababa la temporada. No me ha pasado en fútbol muchas veces que alguien pidiera disculpas por su bajo rendimiento. Personalmente, no le puedo poner una coma a Mariano Díaz, ojalá nos hubiera sumado más deportivamente, era lo que nosotros queríamos y él quería también. Se ha dado cuenta de que no ha dado rendimiento, pero lo ha intentado todo. Personalmente, no puedo ponerle una coma ni a su esfuerzo ni a sus ganas de médicamente intentar estar sano. No lo ha conseguido y no ha podido rendir. Humanamente, tuvo esas palabras de pedirnos disculpas por su bajo rendimiento durante la temporada”, aseguró Víctor Orta.