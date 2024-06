Más talento sevillano para el Tenerife: Antonio Arcos, a un paso de recalar en la isla

El mes de junio suele traer numerosos intereses, pero los clubes dan los verdaderos pasos por aquellos futbolistas que quedan libres. Anticiparse al resto de rivales es algo clave para dominar este tipo de mercado y los jugadores jóvenes suelen ser un incentivo importante. Uno de ellos es sevillano, ex del club nervionense y está a punto de desembarcar en Tenerife, siguiendo los pasos de, por ejemplo, Luismi Cruz.

Antonio Arcos, que militó la pasada temporada en el Cartagena B, recalará, como agente libre, en la isla. Firmará por una temporada en el primer filial, que competirá en Segunda Federación, pero se ha decantado por el club tinerfeño ya que su contrato incluirá dos años más opcionales que se activarán automáticamente si promociona al primer equipo.

Un 'casting' de ofertas que acaba con la apuesta más coherente

Nacido en Umbrete (2002), Antonio Arcos ha sido el futbolista más destacado del Cartagena B esta temporada. El club murciano ha quedado último en el grupo cuarto de Segunda Federación -en el mismo que el Sevilla Atlético, club del que salió en el verano de 2023-, pero el mercado de fichajes le ha deparado al hispalense varias ofertas a tener muy en cuenta.

Entre más de cinco, una, de un equipo de Primera Federación, era la más jugosa, pero ha acabado apostando por recalar en Tenerife. La condición de que fuese un filial y pudiera tener una promoción al primer equipo, que compite en LaLiga Hypermotion, ha sido clave. Allí coincidirá, si se cierra definitivamente el traspaso, con Luismi Cruz, compañero suyo en la carretera de Utrera y que, salvo giro radical de la situación, abandonará el Sevilla este verano.

Antonio Arcos ha disputado un total de 2.600 minutos esta temporada, anotando dos goles y repartiendo tres asistencias. Pese a la decepcionante campaña a nivel grupal del Cartagena B, su rendimiento individual y su condición de agente libre han sido dos factores muy importantes para su futuro.

Su salida del Sevilla: diferencias

Un atacante técnico y regateador, sobre el papel, siempre tendría hueco en una plantilla de Antonio Hidalgo. Sin embargo, en la práctica, con Antonio Arcos, no fue así. El de Umbrete abandonó la disciplina sevillista el pasado verano, tras tomar la mutua decisión de no alargar su vinculación con el Sevilla. En la dirección deportiva de la cantera siempre gustó y se abogaba, incluso, por la continuidad, pero al técnico de Granollers no le supo encontrar sitio.

Por ello, el futbolista hispalense tuvo que hacer las maletas y probar fortuna fuera. No fue una temporada sencilla, pero, ahora, mira a su futuro con dos ideas muy claras: este año ha demostrado que es un futbolista más regular de lo que podía parecer y, además, está ante su gran oportunidad.