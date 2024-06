Januzaj, abierto a salir... pero manteniendo su ficha

Principios del mes de junio. Los movimientos de cara a un verano que se antoja muy movido en el Sevilla siguen gestándose. Mientras avanza el proceso de cerrar qué futbolistas, tanto del primer equipo como del filial, estarán a las órdenes de Xavi García Pimienta de cara al inicio de la pretemporada, las reuniones en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios continúan produciéndose.

La última, entre la dirección deportiva y el representante de Adnan Januzaj. Mediante una llamada, el club nervionense le ha transmitido al entorno del futbolista que su situación no encaja con la planificación para la próxima temporada y se le buscará una salida. La respuesta, la esperada: abierto a marcharse, pero manteniendo su ficha.

La enquistada situación que complica su mercado

Son tiempos en el que los clubes de fútbol miran hasta el último céntimo, por lo que los contratos como el de Adnan Januzaj son complicados de encajar. El mercado de fichajes será largo e intenso, pero también dificultoso. El belga está de acuerdo con salir, es consciente de que en Nervión no ha terminado de encajar y tampoco lo hará, salvo sorpresa mayúscula, con el nuevo técnico. Su tiempo ha acabado, pero su contrato no.

Con esas condiciones tendrá que jugar Víctor Orta. No hay otra. Januzaj finaliza su contrato en 2026 y cobrando un alto salario -en torno a los 2,5 millones de euros netos por temporada- su rendimiento no le sale a cuentas a un Sevilla que debe aligerar el coste de la plantilla. El problema estará en encontrar un club que esté dispuesto a mantener la ficha del futbolista, sabiendo que, además, su participación esta campaña ha sido mínima: 306 minutos repartidos en once partidos.

Ya la pasada temporada, en el mercado invernal, salió cedido a Turquía. En concreto al İstanbul Başakşehir, donde anotó tres goles y repartió tres asistencias en 17 partidos. Sus números fueron positivos y se creía que, durante el verano de 2023, se le podría encontrar acomodo. Nada más lejos de la realidad. Un año después, el valor de Adnan Januzaj continúa bajando y Transfermarkt ya lo sitúa en los dos millones de euros -uno menos que en la última actualización del mes de diciembre-.

Dmitrovic y un escenario parecido

La de Adnan Januzaj no es la única salida que tiene en mente el Sevilla. El club nervionense debe encontrar destino a todos aquellos futbolistas que tengan un salario no acorde con la situación actual y que su rendimiento en el terreno de juego no sea muy relevante. En ese escenario, entre otros, también se encuentra Marko Dmitrovic, portero por el cual el Valladolid ha mostrado interés.

Según ha informado Relevo, el serbio no vería con malos ojos salir de la entidad hispalense, ya que entiende que su tiempo en Nervión ha acabado. Sin embargo, también quiere mantener, como es lógico, su ficha actual -por encima del millón y medio de euros netos-.

En definitiva, un verano largo e intenso para Víctor Orta, que está ante escenarios individuales, como el de Januzaj o el de Dmitrovic, que se repiten dentro de su propia plantilla. Mientras, el tiempo apremia.