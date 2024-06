José Luis Oltra y la salida de Quique Sánchez Flores del Sevilla: "Teníamos todos ganas de acabar"

La temporada no ha sido sencilla en Nervión. Por segundo año consecutivo, el club nervionense lo han dirigido, en apenas una campaña, hasta tres entrenadores distintos: José Luis Mendilibar, Diego Alonso y Quique Sánchez Flores. Los dos primeros, ahora en Grecia, dejaron en una mala situación al Sevilla, el cual acabó salvando el técnico madrileño en, prácticamente, la segunda vuelta.

Sin embargo, ese corto, pero intenso, tiempo ha desgastado a todas las partes. Sevilla y Quique Sánchez Flores decidieron poner punto y final a esta etapa, y empezar de cero la próxima temporada. Ningún protagonista de esta historia ha desmentido la dificultad de la misma y el último en hacerlo ha sido José Luis Oltra, segundo entrenador del madrileño y un actor importantísimo para club y técnico.

La necesidad de cerrar la etapa

Quique Sánchez Flores llegó al Sevilla el 18 de diciembre. Cogió al equipo en una mala situación y con el descenso como una posibilidad real, aunque logró sacarlo de los puestos más bajos de la tabla. José Luis Oltra, su segundo, habló en Radio Marca sobre ello: "Llegamos en una situación que no era fácil, no era cómoda, muy por debajo de las expectativas, del presupuesto, de lo que es el Sevilla como club y como historia donde primaba lograr la salvación por encima de todo y realmente la tarea era difícil, pero el equipo se ha sabido concienciar de la situación y ha competido a muy buen nivel".

Sin embargo, el técnico valenciano reconoció que "teníamos todos ganas de acabar", algo provocado por el desgaste de todas las partes. "Ha sido una temporada complicada, a pesar de ser media temporada pero ha sido difícil".

La entidad hispalense tomó la decisión de no continuar con los servicios del cuerpo técnico de Quique Sánchez Flores, aunque Oltra asegura que la decisión ya estaba tomada por su parte varias semanas antes: "Él me verbaliza después del partido de Granada que por el desgaste, no por el club, no por el proyecto, no por nada, que casi lo mejor era dar un paso al lado".

La relación con Víctor Orta

La convivencia entre cuerpo técnico y directiva en situaciones así nunca son sencillas. José María del Nido Carrasco y Víctor Orta, obviamente, han estado muy encima de Quique Sánchez Flores, lo que llegó a traducirse, en algunos momentos, como una posible mala relación entre ambas partes.

José Luis Oltra, sin embargo, ha defendido la postura del director deportivo y despejado cualquier tipo de rumor al respecto: "Sensacional, yo personalmente y quiero recalcarlo, y no por excluir a Quique, he tenido una relación, sobre todo en el tramo final a raíz de la salida de Fernando Navarro, y he tenido que tratar más con él por el tema de los canteranos. Hay que decir la verdad. Es un tipo preparado, buena gente que eso creo que es muy importante, y por parte de Quique y se lo podéis preguntar a él o a Víctor, la relación ha sido buenísima".