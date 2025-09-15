Mateo Mejía llama la atención con su segundo gol con el Burgos en Segunda División

El delantero hispano-colombiano Mateo Mejía, jugador que el Sevilla traspasó al Burgos este pasado verano por una cifra muy baja (200.000 euros), está llamando poderosamente la atención en Segunda División, en la que ha anotado dos goles en 5 partidos, el último este domingo en un escenario de altura como El Molinón en un sonado triunfo de los castellanos (2-3) en terreno de uno de los favoritos, el Sporting, hasta hace poco líder de la categoría.

Con 22 años, el nombre de Mateo Mejía, que llegó procedente del filial del Manchester United para el Sevilla Atlético y que debutó en Primera con Xavier García Pimienta en San Mamés provocando la expulsión del portero del Athletic y, con ello, contribuyendo al empate final, empieza a sonar con fuerza en el fútbol profesional y ya hay clubes atentos. El Sevilla tiene un 25% de sus derechos.

Mateo Mejía se estrenó como goleador en Segunda contra la Cultural Leonesa en un partido en el que inició como suplente.El ex sevillista ingresó en el campo en el minuto 80 y, apenas dos minutos después, logró marcar en El Plantío ante su afición tras la asistencia de Ivan Chapela, en la goleada de su equipo por 5-1. En El Molinón marcó el tercer tanto de su equipo, dando los tres puntos al Burgos en un duelo difícil.