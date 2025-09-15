El Sevilla suma 17 meses sin ganar dos partidos consecutivos en la Liga

El Sevilla de Matías Almeyda tuvo el pasado viernes una excelente oportunidad para acabar con una racha negativa que se remonta hasta 17 meses atrás. El equipo nervionense la pasada campaña no fue capaz de ganar dos partidos seguidos en la Liga y de hecho no lo hace desde la época de Quique Sánchez Flores. Por tanto, han pasado ya tres entrenadores por el banquillo del Sánchez-Pizjuán y el equipo no ha logrado enlazar dos alegrías seguidas en la competición liguera, esto es, Xavier García Pimienta, Joaquín Caparrós y ahora Matías Almeyda, aunque el argentino sólo lleva dirigiendo al Sevilla cuatro partidos oficiales.

La victoria en Montilivi ante el Girona por 0-2 antes del parón liguero (goles de Alfon e Isaac) no tuvo continuidad ante el Elche pese a que el lebrijano puso el marcador de cara y todo hacía indicar que el Sevilla podía sacar el partido adelante. Los ilicitanos remontaron, con el tanto y la polémica celebración de Rafa Mir, hasta que Peque pudo establecer el 2-2 final y rescatar un punto.

Así, el Sevilla no gana dos partidos seguidos desde abril de 2024, hace dos temporadas, la 2023-24, concretamente en la jornada 32. Fue el 22 de abril la última vez que pudo disfrutar de dos triunfos consecutivos. De hecho, fueron tres, pues el equipo de Quique Sánchez Flores dio el salto casi definitivo para lograr la permanencia en aquella liga ganando dos encuentros fuera, ante Getafe y Las Palmas (0-1 y 0-2) para derrotar después al Mallorca en Nervión por 2-1.

Azpilicueta se anticipa y roba ante Rafa Mir en su estreno como sevillista. / Antonio Pizarro

Después el Sevilla ampliaría su racha de imbatibilidad, pues permaneció 5 jornadas sin perder. Tras el triunfo sobre el Mallorca, los de Quique Sánchez Flores empataron en el derbi en Heliópolis (1-1) y volvieron a ganar en casa al Granada por 3-0. El trabajo estaba ya hecho. Ya por entonces se supo que el técnico madrileño no iba a seguir al no contar con la confianza de la directiva y también por la firme idea de no continuar del técnico (se intuía por sus mensajes en las ruedas de prensa) y en las cuatro últimas jornadas, ya sin nada en juego, el Sevilla no sumó un solo punto, pues cayó ante Villarreal (3-2), Cádiz (0-1), Athletic (2-0) y Barcelona (1-2) en aquella tarde en la que el Sanchez-Pizjuán estalló contra José María del Nido Carrasco y se convocó la primera gran manifestación con el lema de “Júnior, vete ya”.

En número de partidos, el Sevilla suma 48 encuentros de Liga (6 de la última campaña referida, 38 del pasado torneo completo y 4 de la presente) sin ganar dos partidos seguidos. Contando los encuentros de Copa, el equipo de Nervión sumó dos victorias seguidas la pasada campaña al ganar por 0-2 al Espanyol en la Liga el 25 de octubre y ganar a Las Roza el día 30 (0-3).