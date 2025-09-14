Alexis Sánchez ejerce portavocía en el Sevilla: "Vamos a enamorar al Sánchez-Pizjuán"

Alexis Sánchez realizó una esperanzadora puesta en escena como futbolista del Sevilla. El veterano delantero chileno, cuyo fichaje estuvo rodeado de controversia por su elevada edad, ya que el 19 de diciembre cumplirá 37 años, salió para intentar enderezar el rumbo de un partido que se le iba al equipo de Matías Almeyda. Y cumplió dando la asistencia del gol del empate y dejando algunas pinceladas de su visión de fútbol y su calidad, que esa no se olvida con el tiempo.

Jugó casi media hora desde que salió en el minuto 61 por Gudelj. Y lo que vivió ya le ha bastado para hacer una promesa erigiéndose como portavoz de la plantilla. No quiere pasar desapercibido. Y parece que no le importa tener un papel secundario como el de suplente revulsivo. Tras su debut, se expresó en su cuenta de Instagram con optimismo pese al frustrante empate contra el Elche. "Vamos a volver a enamorar como grupo y cuerpo técnico al Sánchez-Pizjuán y a toda la afición... porque dicen que nunca se rinde", escribió junto a su foto.

El delantero chileno tuvo una participación clave en el gol del empate con ese toque de exquisita calidad que dio con el tacón para que Peque hiciera el resto, que no era poco: controlar y pegarle fuerte y arriba del techo de la red. Pero esa sutileza no fue su única aportación.

Alexis Suárez se ubicó en la posición del dorsal que luce en el Sevilla, el 10, para intentar hilvanar el juego, encontrar algún resquicio, ver el pasillo... Realizó por ejemplo un centro medido al corazón del área que Pedrosa, en su intento de despejar, casi cuela dentro para evitar el remate de dos atacantes sevillistas. Y distribuyó con criterio cada vez que tocó el balón e incluso bajó al campo propio para iniciar el juego, como se aprecia en los campos de calor de sus estadísticas.

Campo de calor con los movimientos de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla. / Sofascore

Su aportación, por tanto, fue positiva. Según la web estadística Sofascore.com, no participó mucho pero sí con acierto. La asistencia de gol fue uno de los 27 toques que realizó, con bastante efectividad, pues 16 de los 17 pases que dio fueron precisos, el 94%; ganó tres duelos en el piso y cuatro aéreos, por dos y tres perdidos respectivamente; recibió dos faltas por ninguna realizada; y sus dos centros fueron acertados. Eso sí, perdió la pelota en cinco ocasiones.

Alexis, más que el gol, que también lo debe conservar, está llamado a mover los partidos del Sevilla con su visión y su calidad. Como hizo en el empate contra el Elche. Y promete más... hasta enamorar al sevillismo.