Mateo Mejía: “Si marco en el derbi lo celebraré besando el escudo”

La pasada jornada el estadio de San Mamés fue testigo del último debut de un jugador del Sevilla, Mateo Mejía. El extremo zaragozano que apenas lleva unos meses en la capital de Andalucía cumplió con el primer objetivo que se marcó nada más firmar por el club de Nervión, estrenarse con el primer equipo. Mejía ha asegurado que es el “premio” al trabajo que se hace con el Sevilla Atlético, pero su primer encuentro con el primer equipo sirvió para darle un punto valiosísimo a los de García Pimienta. La presión a Julen Agirrezabala hizo efecto para forzar una tarjeta roja que cambió el rumbo del encuentro ante el Athletic.

El derbi para Mateo Mejía

Días después del empate en San Mamés, Mateo, de momento, continúa en dinámica de primer equipo y ha realizado una entrevista para los medios del club en el que habló de su estreno con el Sevilla y el gran partido que le espera al equipo de García Pimienta de forma inmediata: el derbi ante el Betis. El zaragozano, que ya disputó el derbi chico el año pasado ante el filial verdiblanco, valoró lo que supone para él: “Ya he jugado derbi con el Sevilla Atlético y fue una buena experiencia. Lo viví bien, fue muy bonito y estuve cerca de meter un par de goles”, explicó.

Del mismo modo, Mateo Mejía habló sobre su estado de forma y el cariño que ha recibido de gente del club y aficionados del Sevilla en los últimos días: “Mentalmente son circunstancias que pasan una vez y ahora es mi momento. Voy a darlo todo y seguiré aportando el máximo para poder seguir aquí. Tuve también mucho apoyo de la gente en redes con el debut, si marco en el derbi lo celebraría besando el escudo.” No obstante, el zaragozano aclaró que no le importa si debe regresar al filial por la situación del primer equipo: “Al final el primer equipo es un premio al trabajo que uno hace. Mi meta es quedarme, pero tengo que seguir en mi línea, seguir jugando y entrenando bien y si llega la oportunidad bien, pero si no seguir dándolo todo en el Sevilla Atlético, que también es importante”, apuntó.

El estreno ante el Athletic

Sobre su debut en San Mamés, el atacante del Sevilla Atlético explicó cómo vivió el momento en el que Xavi García Pimienta le comunicó que le tocaba jugar: “Yo soy bastante tranquilo y tuve mis nervios. Es normal también, pero fui con mucha ilusión y con pensamiento muy positivo ya que creo que estoy haciendo las cosas bien, que estoy en buen tono físico y sobre todo con mucha humildad y mucho trabajo. Es la clave de todo y lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Estuve calentando desde el minuto 50, en el 81 o así me llama el míster y al principio me sorprendió, pero yo también estaba preparado porque íbamos perdiendo y había que apretar arriba. Han sido muchos años para llegar a ese momento y a uno le llegan muchos recuerdos, trabajo y sacrificio. El míster me dijo que saliese, que disfrutase, que apretase mucho arriba y que iba a ser un partido para mí. La jugada de la expulsión, no todo el mundo decide llegar hasta el final y yo creí más que nadie, fui a por el balón y salí afortunado. Yo sabía que era un gran momento para todos, porque era encima el portero, tenían que cambiar a un jugador de campo…”, explicó Mejía

Su demarcación y la referencia de Navas

También habló sobre su posición en el terreno de juego. Aunque con el primer equipo siempre ha jugado de delantero centro, ha actuado este año en el Sevilla Atlético en su posición más natural, la de extremo diestro: “El ritmo es totalmente diferente, si te relajas te pasan por encima y hay que estar siempre activo y querer ir a más. Empecé jugando como extremo, pero en Zaragoza nos quedamos un año sin delantero y me probaron a mí y metí bastantes goles y a partir de ahí empecé a jugar más arriba, pero en las dos posiciones, incluso por la izquierda, me gusta. Por preferir, más de punta por la experiencia, pero al final el míster es el que decide y donde me quiera ahí voy a jugar”, apuntó.

Mateo Mejía cerró su intervención hablando sobre la figura de Jesús Navas, con quien ha podido compartir vestuario: “Navas es un jugador muy trabajador con las ideas claras. Para mí es un ejemplo a seguir por la historia y el recorrido que tiene tanto con el Sevilla como con la selección, todo lo tiene de cabeza. Él es muy tranquilo, algo tímido, pero no se pone nervioso, va siempre a lo suyo y eso me gusta”, comentó el delantero del Sevilla.