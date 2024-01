El mensaje de Monchi a Rakitic: "Me hubiera gustado estar ahí, pero no he tenido opción"

La despedida de Ivan Rakitic del Sevilla se ha cerrado con un acto en el antepalco de Juan Arza. En este, jugadores de la actual plantilla como Jesús Navas y Marko Dmitrovic, y excompañeros del croata -Coke, Cala, Beto, Nico Pareja, Fernando Navarro...- han acudido para arropar al que ha sido su capitán durante tantos partidos. El extranjero con más partidos en la historia de la entidad hispalense dijo "hasta pronto" al club que más le ha marcado en su carrera, dejando un último 'dardo' a Quique Sánchez Flores.

Una indirecta, sobre sus nulos minutos y la forma de entender el fútbol, como la que ha mandado Monchi, otra de las personas más importantes en la historia del Sevilla. El de San Fernando dejó la disciplina nervionense la pasada primavera, justo después de levantar la séptima Europa League de la entidad y con un claro desentendimiento con la directiva actual.

Un adiós que acabó de la peor forma

La relación entre Monchi y Pepe Castro quedó muy tocada tras su salida, con aquella famosa frase sobre 'los bocadillos del infantil' que continúa revoloteando por los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuán. El de San Fernando, ahora enrolado en el día a día del Aston Villa, ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales a Ivan Rakitic, incrustando un 'dardo' a la actual directiva a la mitad del mismo: "Me hubiera gustado estar ahí contigo o al menos mandarte un mensaje por video como el resto de compañeros y amigos, pero no he tenido la opción". "Te doy las gracias como sevillista por todo lo que has hecho por este club. Ojalá la vida te siga dando lo que te mereces, que es mucho y bueno. Un beso enorme para ti y tu familia", finalizó el gaditano.

@Ivanrakitic, me hubiera gustado estar ahí contigo o al menos mandarte un mensaje por video como el resto de compañeros y amigos, pero no he tenido la opción.Te doy las gracias como sevillista por todo lo que has hecho por este club. Ojalá la vida te siga dando lo que te… pic.twitter.com/eZVnrqOKC2 — Monchi (@leonsfdo) January 30, 2024

Un secreto a voces es el sevillismo de Monchi, como también lo es su mala relación con la actual directiva. El de San Fernando vive en un constante éxito en Birmingham, con el Aston Villa de Unai Emery, mientas que en Nervión es complicado que las cosas puedan marchar peor que ahora. Sin Ivan Rakitic, el club hispalense afronta el final de la peor temporada de su historia reciente: sin títulos por disputar y con tan sólo el objetivo de evitar el infierno de la Segunda División.