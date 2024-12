El mensaje de Jesús Navas a su sucesor: “Este número es sagrado”

El próximo 22 de diciembre Jesús Navas González dirá adiós para siempre a su carrera profesional. Después de retirarse emotivamente del Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Celta de Vigo, el de Los Palacios cerrará sus 21 años de carrera en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Así lo ha querido la leyenda sevillista, dejarlo todo hasta el final por la camiseta que tanto ama. Es por ello que será la última vez que se enfunde la camiseta y los colores del Sevilla. La última ocasión en la que el dorsal ‘16’ vaya ligado al nombre de Jesús Navas González. Ese “sagrado” número que quiso heredar tras su paso por Manchester en el verano de 2017 en honor de su amigo Antonio Puerta. 7 años después, el número más icónico de la historia del Sevilla volverá a quedar libre y espera un sucesor que esté a la altura de la responsabilidad.

El mensaje de Jesús Navas para las futuras generaciones

En su última rueda de prensa, tras el triunfo ante el Celta de Vigo, Jesús Navas lanzó un mensaje hacia las futuras generación y hacia la cantera de la carretera de Utrera. Esa que, precisamente, le ha dado su último triunfo en Nervión con la diana de Manu Bueno. La leyenda del Sevilla quiere que el heredero del número de Antonio Puerta esté a la altura y sepa de la responsabilidad de un número tan “sagrado” para los aficionados del Sevilla: “Lo que me ha hecho llegar aquí son esos valores. Los valores de un sevillista, de entrega y de coraje. Darlo todo por mi afición, por Puerta, por Reyes… Quiero que quien se ponga esta camiseta se entregue como yo me he entregado. Este número es sagrado, igual que lo es Reyes. Este club es sagrado, este escudo es sagrado y esta afición es sagrada. Quiero que lo den todo, como yo lo he hecho hasta el último día, y creo que la idea la han cogido. Por lo que me quedo tranquilo en ese sentido”, afirmó de forma contundente Jesús Navas entre lágrimas.

Juanlu Sánchez, junto a Jesús Navas durante un encuentro en el Sánchez-Pizjuán. / AFP7

Carmona y Juanlu, los dos posibles sucesores

Si hay dos jugadores que están bien posicionados para heredar en el corto, o en el medio plazo, el dorsal ‘16’ de Jesús Navas y Antonio Puerta, esos son José Ángel Carmona y Juanlu Sánchez. Tanto el del Viso del Alcor como el de Montequinto cumplen todos los requisitos para portar dicho números. Ambos criados en la cantera del Sevilla, con los valores del club, un importante amor hacia los colores y, sobre todo una importante proyección tanto en el equipo como a nivel internacional. Los jugadores han sido convocados por Santi Denia para ir con la sub 21 española en numerosas ocasiones. Además, ambos todavía ostentan dorsal de filial, por lo que deberán escoger cuando tengan la licencia del primer equipo.

Destaca, eso sí, aún más el caso de Juanlu. A sus 21 años comparte ya el ‘muro de los campeones del mundo’ de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios junto al propio Jesús Navas, además de Sergio Ramos, Carlos Marchena, Olga Carmona o Inma Gabarro.

La opinión de Jesús Navas

El propio Jesús Navas ya se pronunció al respecto, dejando claro que le gustaría que fuese un canterano al ser preguntado por Juanlu como un posible candidato: “Sobre todo que lo dé todo, que se entregue al máximo, que lo dé todo por el Sevilla hasta el último día. Igual que yo he intentado hacerlo por Antonio Puerta, por su familia, darlo todo por ese dorsal y que la afición esté muy feliz de que lo lleve alguien que lo dé todo. Sí, sería bonito que lo lleve alguien de la cantera y que tenga esos valores de entrega y de darlo todo por el Sevilla, que es lo más grande”, comentó Navas.