El mercado de enero, una oportunidad para dar ese saltito que espera el sevillismo

Con las limitaciones que le impone LaLiga, que lo situó en el último escalón con un margen salarial de 2,4 millones de euros, el Sevilla se prepara para la apertura de la ventana que debe servir a Víctor Orta para enmendar sus errores en el anterior mercado de fichajes.

García Pimienta espera refuerzos que cubran los agujeros que dejó sin tapar la planificación y el sevillismo también está a la expectativa ávido de ver a su equipo dar ese saltito que hasta el momento no ha podido dar en cuanto a las aspiraciones.

El entrenador lleva pidiendo por activa y por pasiva un extremo –prácticamente desde la marcha de Ocampos en septiembre– y en el entorno hace más ruido la posibilidad de reforzar el ataque con un nuevo delantero, ahora mismo ya con nombre y apellidos, Olavio Vieira dos Santos Junior, goleador con contrato en el Qarabag y que se anuncia como Juninho Vieira.

Y es que los dos puntos negros en la planificación de Víctor Orta han estado en la elección del delantero y el lateral izquierdo, aunque García Pimienta se decanta por un extremo. Kelechi Iheanacho y Valentín Barco han sido claramente los errores en el mercado de verano y ambos pueden ser los primeros en desfilar en esta ventana de enero que abre a partir del miércoles.

También hay otros focos donde la dirección deportiva ha puesto su atención, puesto que Gonzalo Montiel es otro de los jugadores que puede dar un impulso al estrecho margen salarial. Su posible salida pondría algo de cordura en un puesto en el que Carmona se ha hecho un fijo y la plantilla ha llegado a tener cuatro efectivos, el lateral derecho. Es llamativa esa desproporción con el lateral izquierdo, donde sólo ha estado Pedrosa. Ahora, Jesús Navas deja un hueco libre y ya sabemos que García Pimienta ha sabido encontrar rendimiento a Juanlu en otras zonas del campo, de centrocampista, de extremo o incluso, como en el Bernabéu, de delantero.

Pero la prioridad es la de un extremo, una necesidad que se acusó más con la baja por lesión de Ejuke. El elegido, en principio, es Rubén Vargas, aunque da la impresión de que la operación puede retrasarse en el tiempo debido a los competidores que han salido por el suizo, inclusive su actual club, el Augsburgo, que desea renovarlo.

El Sevilla, primero, espera que se aclaren ciertos temas con las salidas. El primero que puede salir es Valentín Barco. Ya lo avisó el propio García Pimienta. “Ahora es uno más; cuando se abra el mercado pasarán cosas”, auguró.

Y es que desde hace tiempo el catalán decidió cortar por lo sano con el argentino, cuya actitud no fue colaborativa como sí ha sido, por ejemplo, la de Iheanacho. El jugador del Brighton va a romper su cesión en el Sevilla y probablemente su destino pueda ser el Oporto, como se ha publicado en la prensa portuguesa. Kike Salas ha demostrado que el puesto no le va grande y que puede actuar de lateral y hasta a Montiel a pie cambiado ha alineado el entrenador antes que recurrir a Barco.

El Qarabag rebaja la tensión por Juninho

En el tema del delantero todo puede depender de Iheanacho, todo un pinchazo en hueso de la dirección deportiva. No se descarta que Juninho acabe viniendo incluso antes de su salida como medida de presión. Las últimas declaraciones del director general del Qarabag indican que el club azerbaiyano ha relajado su postura. “Por el momento no se ha llegado a un acuerdo. Hasta que no se concluyan las cosas, creo que no es correcto hacer una declaración amplia al respecto. El proceso está en curso. Algo puede cambiar el interés de las partes, y uno de los dos clubes puede negarse, pero las negociaciones están en curso y el jugador también está interesado en esta operación. Nosotros también estamos interesados en que juegue donde esté contento”, confirmó Emrah Çelikel sobre la posible venta de Juninho al Sevilla.

Las anheladas salidas de Marcao y Suso de momento son más remotas, pero con Montiel el mercado promete moverse. River Plate, Monterrey, Sao Paulo... andan tras el campeón del mundo, y el Sevilla sueña con, gracias a dos o tres buenos retoques, poder aspirar a algo más que a estar en la zona tranquila. Al menos Orta y Del Nido Carrasco quieren darle más herramientas al entrenador.