Cinco meses y medio para ganar fuera de casa

En el debut de José Luis Mendilibar el Sevilla sumó en el Nuevo Mirandilla de Cádiz su tercer triunfo como visitante de la temporada, para lo que han tenido que pasar nada menos que cinco meses y medio. Desde el 14 de octubre no sumaba el equipo nervionense tres puntos lejos de Nervión, ya que la última victoria a domicilio data de las primeras jornadas del equipo a las órdenes de Jorge Sampaoli, cuando un gol de Gudelj en Mallorca en los últimos compases del choque daba el triunfo al Sevilla en un mal partido que pudo caer del lado balear si no es por una excelente actuación de Bono, que evitó que el equipo de Javier Aguirre se adelantara en varias ocasiones muy claras. Al final, un tremendo zapatazo del serbio que se coló por la escuadra hizo feliz a todo el sevillismo y en particular a un nutrido grupo de aficionados que acudió a Palma de Mallorca para apoyar al equipo.

Se da la circunstancia que las tres únicas victorias que el Sevilla ha sumado fuera de casa las ha logrado una con cada uno de los tres entrenadores que han pasado por su banquillo esta temporada. Con Julen Lopetegui el Sevilla ganó en Cornellá al Espanyol (2-3) con dos goles de José Ángel Carmona y un 0-3 al descanso. Con Sampaoli venció en el citado encuentro en Son Moix (0-1) y en el debut de Mendilibar obtuvo este sábado el triunfo más holgado, un 0-2 materializado por Ocampos y En-Nesyri.

Desde la victoria en Mallorca en la novena jornada de Liga, el Sevilla ha perdido 5 encuentros como visitante, ante Real Madrid (3-1), Girona (2-1), Barcelona (3-0), Atlético de Madrid (6-1) y Getafe (2-0) y ha empatado 3, frente a Betis, Celta y Rayo Vallecano, todos ellos por 1-1. Además, en Europa tampoco ha sido capaz de ganar, pues desde octubre, el Sevilla, que ya había empatado en Dortmund (1-1), perdió en Eindhoven ante el PSV (2-0) y Estambul frente a Fenerbahçe (1-0), aunque en ambos casos pasó la eliminatoria por los resultados de los partidos de ida en casa. Distinto ha sido en Copa del Rey, competición en la que con Sampaoli el Sevilla venció a Velarde (0-2), Juventud de Torremolinos (0-3), Linares (0-5) y Alavés (0-1), aunque perdió con el único equipo de Primera al que se midió, al Osasuna (2-1).

Al Sevilla aún le quedan fuera de casa duros compromisos, cinco en total. El próximo en Mestalla ante el Valencia, y después debe visitar al Athletic en San Mamés, al Valladolid, al colista Elche y a la Real Sociedad en el Reale Arena para cerrar la temporada.