Monchi se estrenará como comentarista de DAZN... en el Atlético-Sevilla

La cadena DAZN ha realizado un fichaje estelar para las retransmisiones televisivas de los partidos de Liga. Se trata de Ramón Rodríguez Verdejo, el archiconocido Monchi. El ex director deportivo del Sevilla abandonó a principios de esta temporada su cargó en el Aston Villa, donde ejerció desde la campaña pasada como presidente de las operaciones de fútbol después de dimitir en el club de Nervión. El anuncio coincide con un partido grande: el Atlético de Madrid-Sevilla de este sábado que casualmente emitirá DAZN.

Será su oportuno debut como comentarista de fútbol televisivo, una actividad que no había ejercido aún Monchi, quien desde su salida ha estado continuamente saliendo en los medios de comunicación para dar su visión de los más distintos asuntos de fútbol.

Monchi es actualmente el presidente del CD San Fernando, cargo al que llegó la pasada temporada y que estuvo compatibilizando con su cargo en la dirección deportiva del Aston Villa, con el que sigue vinculado externamente como asesor del grupo V Sports, propietario del club de Birmingham. Ahora tampoco será en exclusiva el dirigente principal del equipo de su ciudad natal. Su nombramiento llega justo después de que el San Fernando cayera en la Copa del Rey contra el Marbella en la prórroga este martes (1-2).

El ex director deportivo sevillista seguirá la línea de otros ex jugadores y otras figuras del fútbol que han pasado los micrófonos de distintas cadenas televisivas. Un hábito habitual en los últimos lustros.

La noticia de su nombramiento como comentarista de DAZN coincide con el anuncio por LaLiga del horario del derbi Sevilla-Betis que se disputará el próximo domingo 30 de noviembre. Aunque en este caso ese encuentro será retransmitido por Movistar LaLiga, por lo que el ex director deportivo sevillista no podrá dar sus valoraciones en el encuentro de máxima rivalidad.