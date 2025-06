Monchi: "No me gusta ver al Sevilla el decimoséptimo"

La opinión de Monchi siempre es importante y el ejecutivo deportivo ahora en el Aston Villa dio anoche su opinión de la sitación actual del Sevilla, destacó la profesionalidad de Antonio Cordón y aseguró estar pendiente de las noticias que depara el club “como cualquier sevillista”.

“Deseo lo mejor para el Sevilla. No me gusta verlo en el puesto 17º pero también espero que sea algo pasajero, temporal. He visto el 100% de los partidos. Nadie me ha pedido consejo, pero tampoco me atrevo a darlo desde fuera. Soy como cualquier sevillista. Pienso en qué jugadores pueden venir, qué entrenador...”, decía en una entrevista en el programa El Pelotazo de Canal Sur Radio. El de San Fernando fue preguntado por Imanol Alguacil y por Cordón. “No me atrevo a juzgar porque no he trabajado con Imanol. Veo que ha tenido momentos exitosos en la Real”, dijo del técnico. De Cordón recordó que tiene “una magnífica relación y lo valoro muchjo, pero tampoco puedo decir nada más. No he trabajado con ninguno de los dos”, puntualizaba el ex director deportivo sevillista.

Monchi tampoco se mojó en torno a una posible vuelta y la continua vinculación que la afición hace con su figura de cara a un futuro: “No me genera presión. Me concentro en lo que tengo delante. No tengo que dar explicaciones de algo que no existe”, recalcó.