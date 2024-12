Monchi: “Aquí puedo salir a la calle sin que me pidan un delantero”

Ramón Rodríguez Verdejo, ‘Monchi’, va a cumplir una temporada y media en el Aston Villa y, al margen de los éxitos, con el equipo entrenado por Unai Emery peleando por los puestos altos de la Premier League, agradece estar más alejado de la primera fila, como lo estaba en el Sevilla.

En una reflexión para DAZN, el de San Fernando agradece el papel que puede jugar ahora en el club de Birmingham, donde puede centrarse en su trabajo y estar alejado de los focos, algo que en el Sevilla era imposible, puesto que, con Pepe Castro como presidente, ejercía muchas veces de primera cara visible en el club.

"Evidentemente, aquí se dan una serie de factores que me han separado un poco de la primera fila... incluso me han quitado de la foto. Posiblemente yo lo necesitaba. En todos los niveles en el Sevilla, iba más allá de la figura de un director deportivo, por muchas circunstancias. 35 años en el club. Sevillista acérrimo, y muy vinculado a circunstancias que no son solamente deportivas, hacían que mi exposición fuera excesiva en muchos momentos, y lo reconozco. Pero cuando te montas en un tren en marcha ya es muy difícil bajarte", ha comentado Monchi en la entrevista emitida estos días.

En Sevilla el gaditano echaba de menos la tranquilidad, aunque también por su carácter ha perdido fuera de Sevilla otras cosas que también le gustan y que en Birmingham son totalmente distintas. "Mi posición pública es mucho menor. Aquí puedo salir a la calle sin que nadie me diga que tengo que firmar a un delantero, aunque ya va cambiando. Eso lo contaba yo hace un año, pero ahora ya me van conociendo más... pero nada que ver con lo vivido en Sevilla, ni en Roma, donde también el nivel de exigencia en el día a día era muy grande", expone.

Emery y Monchi, en la presentación de Pau Torres en el Astn Villa.

"Esa figura se fue creando poco a poco y ya era difícil de destruir. Aquí, evidentemente las circunstancias son distintas, porque no tengo esa posición. Hay un parapeto delante de mí, que es Unai, the boss, y eso me permite centrarme mucho más en lo que es mi día a día de trabajo, concretizar mucho más mi función, con la misma exigencia, mismos nervios, con la misma responsabilidad, porque evidentemente mi exigencia es la mayor que hay, eso no ha cambiado en nada", agrega el ex director deportivo del Sevilla.

"Yo disfruto las victorias y sufro las derrotas igual, porque yo soy muy exigente conmigo mismo, y como reto que ha sido el venir a Inglaterra, una vez que te metes en la vorágine, intentas conseguir lo máximo, pero dentro de lo deportivo. Es decir, lo que es otra serie de circunstancias que yo manejaba en Sevilla, aquí, evidentemente, no tengo que hacerlo, y eso me permite una mayor tranquilidad", puntualiza.

Todo el sevillismo sabe que alguna vez Monchi volverá, pero ahora no se dan las circunstancias. De momento, disfruta de sus éxitos en el Aston Villa.

"Aquí he encontrado un sitio donde puedo trabajar gustosamente, con un nivel de exigencia alto, que lo pone Unai, pero también lo pongo yo y lo pone el propietario, pero desde una perspectiva mucho más secundaria. Para lo bueno y para lo malo, estaba muy expuesto. Afortunadamente, como las cosas, en líneas generales, salían siempre bien, la gente reconocía ese trabajo, que al final, tenía el nombre de Monchi, pero tenía mucha gente detrás", indicó.

Sin olvidar Sevilla

"Lo vivido en Sevilla va más allá de una relación profesional. Totalmente humana, sentimental, con muchos vericuetos difíciles de explicar porque van más allá de lo normal, mucho más en la parte del corazón. Eso, para lo bueno era muy bueno, pero cuando sobrepasaba esa función mera del director deportivo y me convertía mucho más en alguien que intentaba defender a ultranza todo lo que rodeaba al club, tenía sus pros y sus contras", sentenció.

Invitado (pero ausente) al adiós de Jesús Navas

Pese a que las relaciones con la cúpula dirigente del club se enfrió mucho por las formas de su salida, con acusaciones mutuas, Monchi ha recibido la invitación del Sevilla para estar el día 30 en la despedida de Jesús Navas, pero no podrá asistir. Sí lo hará en las pantallas de los videomarcadores a través de un vídeo. El Aston Villa tiene el lunes 30 partido en casa ante el Brighton, ya que la liga inglesa, como es sabido, no para en Navidad.