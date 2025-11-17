Montella se queja del trato que recibió en el Sevilla: "Fue una injusticia"

El técnico italiano Vincenzo Montella, seleccionador nacional de Turquía, ha declarado este lunes que fue tratado injustamente en el Sevilla FC, cuando dirigió al equipo de Nervión en la temporada 2017-18 llevándolo a la final de la Copa del Rey y a los cuartos de final de la Champions, el techo hasta ahora del equipo hispalense en la máxima competición europea.

“Fueron cinco meses muy bellos. Creo que sufrí una injustica como nunca me ha pasado. Es verdad que perdimos la final de la Copa de manera rotunda, ante el Barcelona de Messi, Suárez... Pero revalorizamos jugadores como Correa, Muriel, Lenglet... Eliminamos al Manchester United en la Champions, en la Copa al Atlético de Madrid. A pesar de esa injusticia, mi recuerdo de Sevilla es bello, muy positivo”, recordó el técnico italiano, que suplió a Eduardo Berizzo en el banquillo después de un viaje de Pepe Castro y Óscar Arias a Italia en busca de un entrenador en plenas Navidades.

Montella fue destituido al final de esa misma campaña, tomando el relevo Joaquín Caparrós, que ya era director de fútbol tras el cese de Óscar Arias tras el 5-0 en contra en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Sin embargo, el mayor logro del italiano en el Sevilla fue en la Champions al eliminar al Manchester United de José Mourinho en Old Trafford con dos goles de Ben Yedder, un triunfo que sirvió para que el cuadro andaluz se clasificara para los cuartos de final, eliminatoria en la que sería superado por el Bayern Múnich.

"No será un amistoso"

El seleccionador turco aseguró, ya sobre el partido ante España en La Cartuja, que será "un partido importante para" su equipo y "no será como un amistoso" pese a que las dos primeras plazas del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 están virtualmente adjudicadas antes de disputarse esta cita de la última jornada.

"Queremos ganar cada partido que juguemos. Hemos preparado todo muy bien y haremos todo lo posible para conseguir el resultado positivo que buscamos", ha señalado Montella, cuya selección debería ganar por siete goles de diferencia a España para descabalgarla del único puesto que da plaza directa para el Mundial.

El entrenador napolitano, en su comparecencia de prensa en el estadio La Cartuja, donde se disputará el partido, aseguró que ha "obtenido los resultados que quería en el grupo", en el que ha ganado todos sus encuentros, "excepto en el partido de ida" contra España (0-6), y se ha felicitado por haber "marcado quince goles en los últimos cinco partidos".

"¿Hubo alguna época en el pasado en la que se marcó esta cifra?", se preguntó el que fuera entrenador del Sevilla durante unos meses en la temporada 2017-18, en la que tuvo en su cuadro técnico como colaborador a su compatriota Enzo Maresca, ahora entrenador del Chelsea inglés.