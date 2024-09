La defensa de Montiel, segura de que la acusación de agresión sexual contra él será sobreseída

Los abogados del jugador del Sevilla Gonzalo Montiel han mostrado a medios argentinos su absoluta confianza en que la causa por la que el jugador ha ido a declarar ante la Fiscalía de su país por la acusación de violación de una joven en 2019 será sobreseída.

"El pronóstico es el sobreseimiento con un 99% de seguridad. No hay una prueba en contra de Gonzalo, no hay nada, cero. Lo único es el relato de la denunciante, que está lleno de incongruencias. De una semana a un mes saldrá el informe pericial y después nosotros pediremos el sobreseimiento, que se tiene que dar en los próximos dos meses o tres meses", ha indicado la defensa del futbolista, que no podrá jugar ante el Alavés debido a que este viernes debe presentarse de nuevo ante los peritos.

La parte del jugador insiste en que Montiel se presentó ante el Fiscal por un mero protocolo como parte de una pericia psicológica, tanto a los acusados como a la denunciante. "La pericia psicológica es una actividad procesal que se hace por protocolo en este tipo de casos. No implica que haya una situación concreta en relación al caso de Montiel por la que deba hacerse la pericia, sino que se trata de un protocolo de la Fiscalía General de la Provincia. Actúan peritos psicólogos, están los peritos oficialistas y los peritos de parte y después deliberan y emiten un informe", insisten la defensa de Montiel, que apareció en fotografías y vídeos al salir de su declaración encapuchado y sin querer hacer manifestaciones ante los medios que lo esperaban a la puerta. "Simplemente se hace por protocolo para ver cuál es el perfil de la persona que está imputada, como así también con la denunciante, a la que se le hizo una pericia psicológica y una psiquiátrica. No hay nada anormal que implique algo puntual", añadieron en declaraciones recogidas por el diario Clarín.

Incluso los abogados del sevillista achacan a todo este embrollo el carácter de "abogada mediática" de Raquel Hermida Leyenda, que representa a la joven denunciante. "Sale en los medios diciendo que los testigos dicen que hubo abuso sexual de Montiel y eso es una mentira. No hay ningún testigo que diga eso. Todos los testigos dicen que él no estaba en el lugar de los hechos, con lo cual lo que dice ella es absolutamente una mentira. No es un invento nuestro, está escrito en la causa", aseguran.

Dos intentos de suicidio

La denunciante, una modelo llamada Carolina, defiende que en la madrugada del 1 de enero de 2019, en una fiesta en la casa de Montiel por su cumpleaños, fue drogada por algo que le echaron "en los tragos" y que durante su pérdida de conciencia fue violada por varias personas, entre ellas Montiel y un amigo de éste, Alexis Acosta. Además, defiende que tanto la madre de Montiel como su hermana la amenazaron y coaccionaron para que no presentase denuncia contra el jugador, que por entonces jugaba en el River Plate, ya que esta situación podía manchar su nombre y acabar con su carrera. Carolina además, desde 2019 hasta ahora, ha declarado que ha necesitado ayuda psicológica y que ha intentando suicidarse dos veces.

Montiel ha defendido que él no estuvo en la casa en el momento de la presunta violación y ha presentado pruebas, que según sus abogados, deben ser definitivas para mostrar su inocencia.