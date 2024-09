Montiel declara en Argentina por la acusación de agresión sexual agravada que pesa sobre él desde 2019

El futbolista argentino del Sevilla FC Gonzalo Montiel declaró este martes ante la Justicia de su país en el marco de una causa por presunto abuso sexual agravado, tras una denuncia en su contra el año pasado sobre unos hechos que ocurrieron en su casa de Buenos Aires en 2019.

El actual jugador del Sevillay campeón del mundo con la Albiceleste en 2022 viajó especialmente a su país para presentarse ante la Fiscalía de La Matanza (provincia de Buenos Aires). El jugador no se ejercitó este martes a las órdenes de Xavier García Pimienta.

Tras la declaración de este miércoles, Montiel será sometido a otra el viernes (por lo tanto, será baja en Vitoria), y la Fiscalía podría hacer luego el pedido de juicio contra el jugador y contra un amigo suyo, también acusado por la denunciante.

La defensa del futbolista dijo haber presentado "pruebas contundentes" que demuestran la inocencia de Montiel, según informó la prensa local.

Por su parte, Raquel Hermida Leyenda, abogada de la denunciante, señaló en diálogo con la prensa que esta pericia forma parte del "proceso final de la investigación penal preparatoria" y consideró que "al fiscal no le queda otra que elevar pronto a juicio".

Los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2019, durante una fiesta de cumpleaños de Montiel, y consistieron en "abuso sexual con acceso carnal agravado por un grupo de personas" en la casa del jugador, según indicó Hermida Leyenda, que precisó que su clienta está desde entonces bajo tratamiento psiquiátrico y que tuvo dos intentos de suicidio.

EL PSV Eindhoven abortó su fichaje por este motivo

Montiel permanece en la plantilla sel Sevilla también en parte por este feo asunto, ya que cuando el club de Nervión ya había acordado un traspaso al PSV Eindhoven por unos 4 millones de euros, ejecutivos de la entidad neerlandesa decidieron abortar esta operación por la amenaza latente de que este asunto derivara en una pena una vez acabado el proceso. El Olympique de Lyon también descartó hacerse con el jugador el pasado mercado veraniego.

Agravante de agresión múltiple y drogas en la bebida

Supuestamente según las denuncias que se reflejan en las diligencias se trató de unas violación con el agravante de la participación de dos o más personas. En la causa también se refleja la intervención de la madre de Montiel, que trató con la denunciante la noche y los días después del suceso, así como amenazas y la posible administración de drogas en la bebida sin el consentimiento de la víctima, un feo asunto que sacó a la luz en junio de 2023 con todo lujo de detalles el diario argentino Olé.

En su exposición, Montiel, representado por los doctores Nicolás Payarola y Matías Aquino, contó que al momento del hecho conocía a la denunciante "hace algunos meses" y "tuvimos un solo encuentro, en donde fuimos a mi departamento de Capital, y tuvimos relaciones sexuales consentidas". Al relatar su versión sobre lo que pasó aquella noche, mencionó que regresó entre las 7 y las 8 de la mañana después de haber llevado a un amigo a su casa y que se encontró con todos los invitados fuera de la casa.

"Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. (la víctima) gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería", expresó Montiel, quien agregó que "me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado adentro de la casa". Sin embargo, en la declaración negó conocer a esta persona.

La causa está caratulada "Acosta Alexis s/abuso sexual con acceso carnal", aunque hasta el momento no fue identificado. Lo mismo sucede con una tercera persona que también habría participado del abuso.

A la denunciante se le designó una audiencia para el 22 de junio en la que tendrá la posibilidad de brindar "una declaración testimonial a los efectos de aclarar o ampliar los términos de su denuncia" de forma excepcional.

La declaración de la víctima

En el texto, al que Olé pudo acceder, señaló que se encontraba festejando Año Nuevo con sus amigas cuando alrededor de la 1.30 de la mañana recibió “un mensaje de WhatsApp de Gonzalo Montiel invitándome insistentemente porque era su cumpleaños”.

La joven admitió que “conocía a Gonzalo por Instagram”, que había tenido dos encuentros con él confesando que “en uno de ellos tuvimos relaciones sexuales consentidas”. Y que -ante el argumento formulado por la denunciante de que no tenía cómo llegar hasta la casa de Montiel- el jugador accedió a pagarle “el Uber”.

En el texto, la joven asegura que al llegar a la casa de Montiel observó que había “alrededor de 25 personas entre hombres y mujeres” entre las que no reconoció a “ningún famoso, ni conocido, ni futbolistas”. Y que una de ellas se le presentó como “Marisa, la mamá de Gonzi”.

En la denuncia figura además que a la víctima le “convidaron tragos”, asegurando ella que “probé dos pero no me los tomé enteros”. Que posteriormente la joven admite haber empezado a sentirse “muy mal: me dolía mucho la cabeza, sentía que me iba a desmayar”, que en ese momento decidió enviarle desde el baño un mensaje a Montiel diciéndole “ayudame por favor, me siento mal, llevame a mi casa", y que al salir del tocador lo último que recuerda fue haber visto al futbolista.

En su declaración, en tanto, la joven también remarcó que se despertó en la entrada de la casa de Montiel, que se halló “mojada y llena de barro” y que tenía “la ropa desacomodada, el top torcido”. En ese contexto recordó que “la hermana de Gonzalo me decía ‘hija de puta, te voy a matar, no te metas con mi hermano, no lo nombres’, intentando pegarme patadas que eran frenadas por las demás chicas presentes”.

Y que más tarde se ubicó en un auto, ya camino a su casa, acompañado por otras tres invitadas a la fiesta que le sugirieron que “ni lo nombres a Gonzalo, vos tuviste la culpa”, aduciendo que la víctima “no había parado de tomar, que era una borracha y que había estado desmayada cinco horas”.

La mujer que efectuó la denuncia también remarcó que, ya en su casa, al irse a bañar sintió cefalea y dolor en la vagina, y que además constató que “tenía hematomas en la entrepierna y raspones en la rodilla y el antebrazo”. Y que al tomar su celular “tenía un mensaje de Gonzalo que decía ‘estás bien?’”, a lo que ella le respondió consultándole qué había pasado, y Montiel respondió “estuviste con alguien”.

Sorprendida, la víctima dice haber negado que eso pudiera haber ocurrido, antes de recibir un nuevo WhatsApp de una mujer que decía “soy Marisa la mamá de Gonzi” y que al consultarle qué había pasado, la respuesta fue “Te violaron mamita, ponete óvulos”.

Según lo relatado, automáticamente la víctima se hizo atender en la guardia del Cemic Hospital Universitario, donde se activó el Protocolo de Abuso Sexuall, insistiéndole los profesionales en que asistiera a un hospital público; en esa línea, la mujer afirma que en la historia clínica hay inconsistencias respecto de lo que había explicado.

Coacciones de la madre y la hermana

La señala más adelante que la víctima y Montiel tuvieron un diálogo posterior en el que, ante la insistencia de la denunciante por conocer quién la había violado, “él me contestó Alexis Acosta”. Que luego “la madre de Gonzalo me dijo ‘quedate tranquila que los amigos de Gonzi lo van a cagar a palos’”. Y que al plantearle a la familiar de GM que estaba dispuesta a hacer la denuncia, “ella me decía que no, que Gonzalo está en River y va a tener problemas con el club”, sugiriéndole “cuidate mamita, sos muy bonita”.

“Ahí empecé mi infierno: yo de la violación no me acuerdo pero esto es lo que siguió. Me derivaron a un infectólogo, me dicen que me tengo que aplicar unas vacunas, me revisan y mandan a hacer un tratamiento de profilaxis que dura 30 días”, dice el texto de la declaración. Y que en ese lapso “la madre de Gonzalo -a la que acusó de seguirla en Instagram “para vigilar lo que subía”- me escribía pero sólo para ver cómo seguían las cosas”.

La denunciante, que aduce haber iniciado un tratamiento psiquiátrico, dijo haberse decidido a hacer la denuncia acompañada de una amiga en la zona donde habían ocurrido los hechos, y que se lo notificó a la mamá de Montiel. Y que ya en la Comisaría, “cuando empecé a relatar lo sucedido y nombré a Gonzalo Montiel” las oficiales “salían de la oficina y volvían a entrar”, al mismo tiempo que su amiga, desde el auto estacionado en las inmediaciones de la Comisaría, había visto “movimientos raros”.

En su declaración, la víctima asegura que fue seguida por dos autos “por diez cuadras”. Que con el correr de los días empezó “a recibir llamados de número oculto y una voz masculina muy correcta me decía: ‘Olvidate de Gonzalo Montiel, borrá su nombre de tu cabeza’”. Y que también se comunicaban con ella y le decían “te queda muy linda esa camisa” o “tenés el pelo más rubio”, lo que ella entendió como que “me estaba siguiendo”. “Me repetían ‘te vamos a pegar dos tiros en la cabeza’”, añadió. “Te vamos a matar aunque estés acompañada”.