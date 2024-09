Jesús Navas e Isaac Romero, ausentes en el entrenamiento previo al Sevilla - Valladolid

Isaac Romero y Jesús Navas ponen en duda la convocatoria del Xavi García Pimienta. El Sevilla se ha ejercitado esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para ultimar la preparación de un encuentro clave para el conjunto de Nervión tras perder ante el Deportivo Alavés. El equipo hispalense recibe en jornada intersemanal al Valladolid de Paulo Pezzollano, uno de los clubes que peor ha comenzado el curso 2024-25 -junto al Sevilla- y una oportunidad clave para retomar la senda de la victoria.

Dos ausencias no descartadas

Esta mañana las principales ausencias en el entrenamiento del Sevilla han sido Isaac Romero y Jesús Navas. Tanto el palaciego como el delantero de Lebrija son duda para llegar al encuentro de Valladolid al no entrenar con el grupo 24 horas antes del partido. No obstante, no están descartados ninguno de los dos para entrar en la convocatoria de García Pimienta. Jesús Navas, a diferencia de Isaac, sí entrenó en el día de ayer, pero sufre molestias, habituales por sus problemas físicos, que ponen en riesgo su presencia en el Sánchez-Pizjuán. El lebrijano, en cambio, es seria duda después de sufrir un esguince leve en su tobillo derecho ante el Deportivo Alavés. Desde el club confían en que sea parte de la convocatoria, pero todavía no ha realizado ningún entrenamiento con el grupo.

Marcao, Montiel y Collado apuntan a la lista

Por otro lado, Marcao y Montiel han repetido en la sesión del primer equipo. Ambos no estuvieron disponibles para García Pimienta en su visita a Vitoria para el encuentro ante el Deportivo Alavés. El brasileño por su fractura nasal y, en el caso del argentino, por pasar una pericia psicológica en Buenos Aires sobre el caso de abuso sexual del que fue demandado. Se espera que los dos jugadores estén disponibles para el encuentro ante el Valladolid. Marcao lo haría, como en las últimas dos semanas de entrenamientos, con una máscara protectora.

Las otras bajas del encuentro fueron Sambi Lokonga y Djibril Sow. El suizo estará de baja por su lesión en los isquios hasta finales del mes de octubre. El belga, en cambio, se espera que regrese con el grupo la semana que viene y llegue, aunque muy justo, para el derbi ante el Betis.

La otra novedad en la sesión fue Alberto Collado. El de Algeciras regresó a la dinámica del primer equipo tras jugar 45 minutos con el Sevilla Atlético ante el Antequera. Su entrada en el encuentro fue clave para empatar el encuentro, firmando el segundo gol del filial. Sin día de recuperación, Pimienta, que presenció el partido, lo ha llamado para que se reintegre con el grupo, como Alberto Flores, y apunta a la convocatoria del primer equipo.