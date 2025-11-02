Nianzou o el eterno Peter Pan de este Sevilla en precario

Derrota dolorosa, la tercera consecutiva en la Liga, todos los sevillistas frente a un Atlético de Madrid que fue infinitamente superior a los hombres de Matías Almeyda tanto con el 0-0 como conforme iban cayendo los goles. Pero todo se abrió por una acción muy infantil de un Nianzou que parece incapaz de madurar entre sus lesiones.

Nianzou | Era casi un juvenil en el Bayern y parece que sigue siéndolo

Nianzou pelea con Sorloth por un balón. / Fernando Villar | Efe

Monchi, el flamante comentarista de Dazn, apostó fuerte, por los millones, por él cuando apenas había tenido en el Bayern Múnich los minutos propios de los canteranos. Lleva ya varios años en el Sevilla y apunta buenas maneras, cierto, pero entre las lesiones y su ingenuidad no acaba de romper jamás. El penalti fue propio de un juvenil y encima esa cara de que le daba igual...

Vlachodimos | En la primera mitad retrasó la goleada

Vlachodimos se queja después de encajar uno de los goles del Atlético. / Fernando Villar | Efe

Le metieron tres goles y en alguno pudo hacer algo más, concretamente en el lanzamiento de Griezmann con la derecha, pero el griego fue el que retrasó la goleada del Atlético con varias paradas en el primer tiempo. Sobre todo, fue meritoria una a Nico González.

Mendy | Cabe esperar que no haya recaído, es fundamental

Mendy aguanta el balón ante el empujón de Koke. / AFP7 | Europa Press

El Sevilla necesita al centrocampista francés como el comer. Es el único futbolista que puede hacer de pegamento entre las líneas y en el Metropolitano se volvió a demostrar a pesar de jugar más anclado por delante de la defensa. Sólo cabe esperar que su sustitución estuviera prevista.

Akor Adams | Se quita la camiseta y parece futbolista...

Akor Adams sigue desde el banquillo el partido con una botella de agua. / AFP7 | Europa Press

Cada vez que lo enfocan cuando va a salir al campo se quita la camiseta de entrenamiento y los comentaristas siempre resaltan su físico. El problema es cuando le echan el balón alrededor y se ven sus múltiples carencias. No sólo no controla la pelota, tampoco va bien a la presión sin ella.