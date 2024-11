Nianzou, un poco, sólo un poco, más cerca del que Monchi fue a buscar al Bayern Múnich

Un poquito mejor, sólo eso. Es lo que el sevillismo percibe aunque le quieran contar otra cosa. No por repetirlo y repetirlo y convencer a un par de líderes de opinión una verdad a medias se convierte en una realidad rotunda. Es verdad que Tanguy Nianzou ha mejorado en esta campaña. Lo ha hecho en algunos partidos (no en todos), pero aún está muy lejos de lo que debe ser un central del Sevilla. De este Sevilla, quizá sí, pero no del que la afición tiene aún fresco en la cabeza.

El joven central francés ha logrado incluso meter cabeza en la selección sub 21 de Francia. Ya es un paso y su progresión se ha notado, sobre todo cuando ha coincidido con su compatriota Badé como pareje de centrales.

Ahora bien, ¿está cerca de aquel jugador al que Monchi fue a buscar a Alemania y trajo del Bayern Múnich como apuesta con la que intentar repetir la gran jugada con Koundé justo cuando éste acababa de ser traspasado a bombo y platillo al Barcelona? Rotundamente, no. Está muy lejos, como también de justificar los 16 millones de euros que el Sevilla pagó por él y la millonaria ficha que ahora ahoga al límite salarial.

La esperanza es que es joven y quizá por eso García Pimienta compró el proyecto. Está a tiempo, en caso de romper, de revalorizarse.

“Trabajo mucho en los entrenamientos y mis compañeros me ayudan a concentrarme en los partidos y entrenamientos. Empiezo a crecer un poco más que en los últimos años”, ha asegurado este miércoles el central en una rueda de prensa organizada por el Sevilla.

“Ahora no es solamente la confianza del míster, es la mía propia porque si no la tienes no vas a conseguir nada. En la mía estoy contento, tengo confianza y trabajo mucho. Es solo eso. Tenemos que ir partido a partido para conseguir los tres puntos en el próximo partido y ver qué va a pasar. Estamos concentrados para el domingo", agregaba el defensa galo deseando volver tras la lesión que sufrió en Cornellà y que le ha impedido acudir en este parón con Francia.

También el modelo de García Pimienta se convierte en otro obstáculo que sortear. Nianzou lo pasa mal es esos balones botando, de espaldas a portería... y el juego de tanto tocar entre centrales y portero ha sido el germen de muchos errores groseros de los que retratan a un defensa. En el último partido, por ejemplo, le sucedió a Agoumé, señalado al perder el balón del gol en Leganés. "Está de capitán en la selección. Nadie regala un brazalete a nadie. Es joven e importante para la selección y también para el Sevilla. Ha hecho un error. Ha pasado una semana y el equipo ha olvidado eso. Lucien va a venir con ganas de hacer las cosas bien".