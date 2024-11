Suso regresa con el grupo junto a Lukébakio y Kike Salas

La premonición de García Pimienta con Suso Fernández se ha cumplido, al menos, de momento. Después de recaer de su lesión por una sobrecarga muscular, y perderse el último encuentro ante el Leganés donde el técnico catalán tuvo que experimentar en el extremo izquierdo ante la falta de recursos, el ‘10’ del Sevilla ha vuelto. Suso ha sido la gran novedad en la sesión matinal de este miércoles en la ciudad deportiva nervionense. Como predijo Pimienta, a lo largo del parón de selecciones iba a reponerse el gaditano de su sobrecarga e iba a estar a disposición del próximo encuentro, si no vuelve a tener un nuevo contratiempo.

Lukébakio y Kike Salas, de vuelta

No obstante, Suso no ha sido la única novedad en el entrenamiento del Sevilla. Dodi Lukébakio y Kike Salas también han vuelto a ejercitarse con el resto del grupo después de cumplir sus compromisos con sus selecciones internacionales en los últimos días. El belga, por su parte, ya realizó trabajo ayer aparte en el gimnasio después de disputar los 90’ el pasado domingo en el Bélgica-Israel. Quien sí que se ejercitó, y hoy lo ha vuelto a hacer, es Sambi Lokonga. Pues, un caso similar ha ocurrido este miércoles con los internacionales sub 21 españoles. Kike Salas, que sólo tuvo 45’ el martes ante Dinamarca en el Carlos Belmonte, ha sido la novedad en la sesión esta mañana con el Sevilla.

Juanlu y Gudelj, al margen

No obstante, Juanlu, el otro internacional español, al partir de inicio y jugar más de una hora de encuentro, se ha ejercitado al margen del grupo. Eso sí, sobre el césped. El nazareno ha realizado carrera continúa con un readaptador físico y se espera que mañana entrene con el grupo.

Misma situación ocurrió con el serbio Nemanja Gudelj. El balcánico regresó en la jornada de ayer de su concentración con la selección balcánica. Y, con el objetivo de de reincorporarse el grupo en las mejores condiciones posibles, el club ha optado porque se ejercitase al margen este miércoles. Se espera que ya mañana vuelva nuevamente al grupo junto a Juanlu, Agoumé e incluso Iheanacho.

García Pascual, el único canterano esta mañana

Por otro lado, han vuelto a ausentarse las otras dos dudas a las que se les acaba, poco a poco, el tiempo para regresar de cara al encuentro ante el Rayo Vallecano. Son los casos de Saúl Ñíguez y Stanis Idumbo. Ambos, que ya han pisado césped en los últimos días, siguen sin reaparecer con el grupo que dirige García Pimienta.

La única novedad esta mañana en el entrenamiento, ante la falta de delanteros, ha sido el ariete del Sevilla Atlético, Álvaro García Pascual. El delantero de Benalmádena que llegó este verano procedente de las ligas universitarias de Estados Unidos para reforzar al Sevilla ‘C’ y se ha hecho con un hueco en el filial de Jesús Galván. El malagueño repite sesión respecto a ayer, pero hoy, ya, en solitario.