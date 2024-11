Sambi Lokonga, el primero en volver; Lukébakio, en el gimnasio

Segunda sesión de la semana y García Pimienta ya tiene al primero de los siete internacionales de vuelta. Albert Sambi Lokonga, después de cumplir con su deber con Bélgica y jugar por segunda vez con la absoluta de su país, ha sido la principal novedad en el entrenamiento matinal del Sevilla. Después de ejercitarse en la tarde de ayer tras dos días de descanso, la plantilla rojiblanca ha regresado al horario habitual para seguir preparando el regreso a la competición contra el Rayo Vallecano.

Los belgas, de vuelta

En el entrenamiento de esta mañana se esperaba, sobre todo, las primeras caras de los internacionales sobre el césped de la Ciudad Deportiva, hoy en el Jesús Navas. La principal novedad ha sido el centrocampista belga Sambi Lokonga. El jugador cedido por el Arsenal terminó sus compromisos con su selección el pasado domingo ante Israel, donde cayó derrotado y duramente cuestionada la selección en general. Allí tuvo 20’, los únicos durante todo el parón internacional, jugando así su segundo encuentro con los ‘Reds Devils’. Junto a él ha vuelto su compañero y compatriota Dodi Lukébakio. No obstante, el ex del Hertha no ha estado presente hoy en el entrenamiento por reparto de cargas de trabajo, por lo que ha trabajado en el gimnasio del primer equipo. El belga disputó la segunda parte contra Italia la semana anterior y los 90’ ante Israel el pasado domingo. Se espera que mañana entrene con normalidad y ya con el foco puesto en el día del Rayo Vallecano.

Saúl, Idumbo y Suso, ausentes

El resto de internacionales deben ir volviendo poco a poco. Como es el caso de Gudelj, Iheanacho, Montiel, Kike Salas, Juanlu y Agoumé. Quienes sí han estado esta mañana en el entrenamiento, y repiten respecto a la sesión vespertina del lunes, son Jesús Navas y José Ángel Carmona. Ambos vuelven a acumular trabajo en los entrenamientos y apuntan a que estarán disponibles, sin problemas para el domingo. Distinto es el caso de las tres dudas que siguen sin aparecer por los entrenamientos de García Pimienta: Saúl Ñíguez, Stanis Idumbo y Suso Fernández. Ambos tenían como objetivo reaparecer para el encuentro de este fin de semana y, aunque todavía quedan cuatro sesiones más por delante, el tiempo se les va acabando poco a poco.

Canteranos menos habituales y los dos juveniles

Lo que sí que ha habido esta mañana ha sido presencia canterana. Los menos habituales del Sevilla Atlético, ninguno de ellos titulares en Collao este fin de semana en el encuentro entre el filial y el Alcoyano, han completado la sesión de trabajo de García Pimienta: Juan Carlos Cortez, Leo Mascaró, Alexandro Fernández, Iker Muñoz, Miguel Sierra y el delantero García Pascual. Además de ellos, también han estado presente los juveniles de 16 años, Nico Guillén y Alexis Ciria.