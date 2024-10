Nianzou y Pedro Ortiz, las novedades en la convocatoria del Sevilla

Xavi García Pimienta ha dado la lista de los 23 hombres que buscarán el primer triunfo fuera de casa para el Sevilla en la temporada 2024-25. El técnico catalán ha tenido que formular esta semana la convocatoria con dos principales bajas, la de Chidera Ejuke, después de sufrir una grave lesión frente al Barcelona, y la Suso Fernández, que ha vuelto a recaer por un problema en el abductor que le alejará de los terrenos de juego durante varias jornadas. Con todo ello, el catalán viajará a Barcelona con todos los efectivos que tiene a su disposición en la primera plantilla nervionense.

Los regresos de Nianzou y Pedro

Las dos principales novedades del Sevilla en la lista han sido Tanguy Nianzou y Pedro Ortiz. El central francés regresa después de cumplir sanción en la última jornada ante el Barcelona. El ex del Bayern de Múnich vio una doble cartulina amarilla ante el Betis que le impidió dar continuidad en un centro de la zaga que reconoce el propio Pimienta que no tiene claro. Después de su paso por la sub 21 de Francia y de, además, superar una leve sobrecarga muscular, Nianzou vuelve a la lista del Sevilla.

El otro jugador que regresa a la convocatoria del Sevilla es Pedro Ortiz. El centrocampista balear había sido descartado en las últimas listas por decisión técnica, tanto ante el Barcelona como frente al Betis. Con la lesión de Suso, regresa a la lista y estará, salvo sorpresa, en el banquillo de Montjuic formando parte del grupo a la espera de tener sus primeros minutos con el conjunto hispalense esta temporada.

Las tres ausencias y la cantera

Para esta expedición, Xavi García Pimienta ha prescindido de la cantera del Sevilla al considerar tener los recursos suficientes en el primer equipo para paliar las bajas de Ejuke y Suso Fernández. Los dos únicos jugadores del Sevilla Atlético que conforman la convocatoria son Stanis Idumbo, que tiene opciones de partir como titular tras su estreno goleador ante el Barcelona, y Alberto Flores, tercer portero del conjunto hispalense. Quien tampoco está disponible por lesión es Saúl Ñíguez, quien ha desvelado el entrenador del Sevilla que regresará alrededor de un mes.

La lista completa del Sevilla para visitar al Espanyol es la siguiente: Nyland, Álvaro Ferllo, Alberto F., Carmona, Montiel, Jesús Navas, Juanlu, Pedrosa, Barco, Badé, Marcao, Nianzou, Kike Salas, Gudelj, Sow, Pedro Ortiz, Agoumé, Sambi, Peque, Idumbo, Lukebakio, Isaac e Iheanacho.