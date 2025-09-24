Nianzou sólo sufre una lesión leve en el bíceps femoral

Tanguy Nianzou no tiene una lesión grave. El parte médico ofrecido por el Sevilla tras el entrenamiento del equipo en la tarde de este martes fue un alivio, porque según el mismo sólo sufre una "lesión leve en el bíceps femoral del muslo derecho". El futbolista queda pendiente de evolución.

Además, esta lesión es distinta a las dos últimas musculares que padeció: la grave en noviembre del año pasado, por la que tuvo que pasar por el quirófano y le hizo perderse el resto de la temporada; y la que lo apartó de la pretemporada nada más empezar ésta. Estas dos fueron en la parte delantera del muslo derecho, el recto anterior. Y ahora es en la posterior, el bíceps femoral.

La lesión de Nianzou poco después de ingresar en el terreno de juego frente al Villarreal fue un jarro de agua fría que además condicionó negativamente el partido, pues Almeyda ya había hecho los cinco cambios. Salió en el minuto 55 y se lastimó en el 76. Poco más de 20 minutos estuvo en el campo, que abandonó visiblemente afectado.

Afortunadamente esta lesión parece que no lo apartará de los terrenos de juego más allá de un par de partidos, dado que después de las citas con el Rayo Vallecano y el Barcelona hay parón de selecciones. Pero tratándose del central francés nunca se sabe exactamente qué evolución tendrá, pese a los mimos y los delicados cuidados que se le están dando desde el cuerpo técnico y médico con un protocolo específico de fisioterapia y alimentación para prevenir las lesiones musculares.