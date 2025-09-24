Joan Jordán, una pieza más para Almeyda que ya trabaja con el grupo

La plantilla del Sevilla ha regresado este miércoles por la tarde a los entrenamientos tras la tercera derrota de la temporada ante el Villarreal (1-2) y con la mente puesta ya en la visita al Rayo Vallecano este domingo a partir de las 14:00 horas. Matías Almeyda, que no podrá contar con Tanguy Nianzou en Vallecas aunque sufre una lesión leve, ha contado con un jugador más en la práctica, el centrocampista Joan Jordán, que ha participado parcialmente con el grupo y enfila ya la recta final para obtener el alta competitiva (la médica ya la tiene).

Joan Jordán fue intervenido el pasado mes de julio de una hernia discal y ya la semana pasada dio el paso de trabajar sobre el césped junto a los readaptadores. El alta del catalán con el grupo, aunque para algunas tareas se haya salido del mismo, supone que el entrenador argentino pueda disponer dentro de poco de una pieza más en el centro del campo. Por ejemplo ante el Villarreal, sin Baptista Mendy en el once, se echó en falta a un jugador de sus características, que está a punto de volver a vestir la camiseta sevillista tras militar la pasada campaña cedido en el Alavés. Almeyda ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de tratar de recuperar a jugadores que parecían perdidos para la causa, como han sido los ejemplos de Marcao, Januzaj o el propio Nianzou.

A Alfon, que se lesionó en Mendizorroza y estará algunas semanas de baja, se le ha unido Nianzou, aunque la lesión, según el parte médico del club, es leve y es menor de lo esperado. Januzaj también acabó el partido con los gemelos tocados aunque lo suyo parece una sobrecarga.