LaLiga impide que haya aficionados sevillistas en Vallecas

El aficionado sevillista que quiera acudir a ver o a animar a su equipo en Vallecas el próximo domingo tendrá que buscarse las habichuelas por su cuenta. Esta temporada LaLiga no permite que haya venta conjunta de entradas para aficionados visitantes, por presuntos problemas de seguridad. Al no disponer el estadio del Rayo Vallecano de una zona "debidamente separada", la patronal ha prohibido que se habilite en alguna parte del graderío una zona para visitantes.

El Sevilla ha anunciado esta medida tras solicitar el habitual cupo de entradas para sus aficionados, que por ejemplo se desplazaron sin ningún problema, y con buen ambiente entre las aficiones, a Vitoria para el Alavés-Sevilla. Mendizorroza sí dispone de zona acotada. Y Vallecas, cuya obra de remodelación ya ha visto concluida su primera fase, no tiene esa zona para visitantes por ahora. El Sevilla no es el primer club damnificado por la medida implantada este verano.

"El partido Rayo Vallecano-Sevilla FC, a disputar este domingo en la capital de España (14.00 horas), no contará con la venta de localidades para la afición sevillista. El cupo que todos los clubes deben destinar a la afición visitante sigue por ahora bloqueado en el estadio de Vallecas debido a que no dispone de una zona debidamente habilitada y segregada del público local", anuncia en su nota el club sevillista. "De este modo, por razones de seguridad y ajenas al Sevilla FC, el club no dispondrá de entradas que poner a la venta para su afición para este encuentro, correspondiente a la jornada 7ª de LaLiga".

El desplazamiento de sevillistas a Vallecas ha sido tradicionalmente pacífico. Hay buen ambiente entre los sectores más animososos o radicales de ambos clubes, que coinciden en su ideología y su activismo político (de izquierda o extrema izquierda, según cada cual). Pero la patronal que preside Javier Tebas les da prioridad a sus rigoristas protocolos de seguridad sin atender a las relaciones entre clubes o aficiones.

La línea de desnaturalización del fútbol español, con esa frase grotesca de Tebas de que los aficionados de Estados Unidos también tienen derecho a ver en directo un partido de Liga, tiene aquí otro capítulo. Otro desprecio a los aficionados. Queda por ver si para los partidos de la Conference League, en la que se estrena el Rayo y que es motivo de la remodelación, la UEFA obligará a acotar una zona para los aficionados visitantes... El primer partido en casa, ante el Shkendija de Macedonia del Norte, es el 2 de octubre.