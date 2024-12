Del Nido Benavente: “Iré al Sevilla-Celta, echadme fotos en mi asiento para que lo vean”

El expresidente del Sevilla y máximo accionista, José María del Nido Benavente, continúa en su labor de ganarse y recuperar la confianza de la afición del Sevilla en sus vistas peña a peña. Coloquio a coloquio. En el último año, el que fuera máximo dirigente de la entidad, ha recorrido casi todos los pueblos de la geografía sevillana, incluso hasta fuera de España, con tal de demostrar que es el más cualificado para devolver al Sevilla a lo más alto. A menos de un mes de la próximo Junta General de Accionistas, ya con la desagrupación de acciones que vencía el pasado día 10 de diciembre de 2024, Del Nido Benavente asegura que “no hay argumentos jurídicos” para impedir que pueda votar y, por ende, disuelva el actual consejo de administración y sea, de nuevo, presidente del Sevilla.

La desagrupación de acciones y la próxima Junta General

Esta tarde ha estado presente en la Peña Sevillista Rafael Saldaña de Alcalá del Río en el que ha asegurado que, además de “no darse jamás por vencido”, confía en ser presidente del Sevilla el próximo 10 de enero: “Ya no hay argumento jurídico ninguno en el que ampararse, aunque sea ilegítimo, según los tribunales han dicho en numerosas sentencias. Y yo lo que espero y deseo es que se respete la legalidad, que no nos encontremos con ninguna sorpresa que pueda ser constitutiva de un delito societario, como ya ha sido amenazado el Consejo. Que todos votemos con las acciones que tengamos y, si eso ocurre, se producirá el cambio que además anhela la totalidad de la afición sevillista. Ya no es un problema solo accionarial, es un problema social. Está claro que la afición sevillista quiere un cambio y afortunadamente el único capaz de atesorar el número de acciones necesarias, el ímpetu y la capacidad para hacerlo es el que os habla”, aseguró el expresidente.

La visita a Alcalá del Río

Por otro lado, tuvo palabras de afecto hacia la localidad sevillana de Alcalá del Río, con la que asegura que tiene una gran relación: “Esta peña me une con una afinidad tremenda desde hace años, porque la peña de Alcalá del Río siempre ha estado en primera línea de combate para defender los intereses de Sevilla. Es una peña muy arraigada en esta población y además con muchísimos aficionados sevillistas que son socios y que se juntan en razón a esta casa sevillista”, comentó Del Nido Benavente.

La retirada de su carnet

Por primera vez, José María del Nido Benavente también se pronunció sobre una de las polémicas recientes en torno a su figura: la retirada de su carnet y el expediente disciplinario por lo ocurrido en el último derbi entre el Sevilla y el Betis. El expresidente asegura que no tiene noticias al respecto y que estará en el próximo encuentro entre el Sevilla y el Celta de Vigo, al que, en principio, se le iba a denegar la entrada: “Sí, claro que sí. Por supuesto, estaré em mi asiento. Echadme fotos, para que la gente lo vea. Es la primera noticia que tengo. Estoy tranquilísimo. Nos veremos el día del Celta y el día de la despedida de Jesús Navas”, comentó.

El adiós de Jesús Navas

Por último, Del Nido también habló sobre la figura de Jesús Navas a pocos días de su retirada: “Se despide de los campos de juego. Esperemos que siga vinculado al Sevilla muchísimos años. Jesús es una leyenda viva del Sevilla. Pocos jugadores se pueden encontrar, no ya con el número de partidos que atesora de primer nivel, sino con el pedigrí futbolístico que tiene. No hay jugadores que hayan ganado títulos en Inglaterra de primerísimo nivel y que hayan ganado títulos en España también de primerísimo nivel, muchos de ellos títulos europeos. Y que además haya sido artífice de la única estrella que atesora la camiseta de la selección española, pues yo creo que es una leyenda del fútbol nacional”, comentó.